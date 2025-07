Wadephul Noch keine Lockerung der Grenzkontrollen möglich Außenminister Johann Wadephul sieht ungeachtet der Sorge vor größeren Staus in der Ferienzeit aktuell keine Möglichkeit, die seit gut zwei Monaten verschärften Grenzkontrollen zu lockern. "Es muss deutlich werden, dass das, was wir an ungeregeltem …