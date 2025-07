KI-gesteuerter Kehr- und Saugroboter setzt neue Maßstäbe für die gewerbliche Trockenreinigung

SHENZHEN, China, 15. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Servicerobotik, stellte heute den PUDU MT1 Vac vor – einen KI-gesteuerten Kehr- und Saugroboter, der entwickelt wurde, KI-gestützter Roboter-Kehr- und Saugsauger, entwickelt, um der steigenden Nachfrage nach leistungsstarker Trockenreinigung in gewerblichen und industriellen Bereichen gerecht zu werden. Durch die Kombination von Kehr-, Saug- und Staubwischfunktionen in einem einzigen Roboter bringt der MT1 Vac intelligente Automatisierung in großflächige Umgebungen wie Flughäfen, U-Bahn-Stationen, Hotels, Kasinos und Bürogebäude.

Der MT1 Vac erweitert das Reinigungsportfolio von Pudu Robotics, indem er einen eindeutigen Marktbedarf für zuverlässiges, automatisches Saugen mit hoher Kapazität deckt. Der MT1 Vac wurde zwischen der auf Nassreinigung ausgerichteten CC1-Serie und der ursprünglichen MT1-Kehrmaschine für groben Schmutz positioniert und auf Grundlage von Kundenfeedback aus der Praxis entwickelt, um eine verbesserte Saugleistung und spezielle Trockenreinigungsfunktionen für anspruchsvolle Anwendungen zu bieten.

Aufbauend auf der bewährten KI-gestützten Kehrtechnologie des MT1 für große Flächen bietet der MT1 Vac eine fortschrittliche Saugleistung, eine verbesserte Filterung und eine Anpassungsfähigkeit an verschiedene Oberflächen. Ausgestattet mit LiDAR SLAM und VSLAM Navigation für dynamische Umgebungskartierung sowie IoT-Integration für nahtlosen Betrieb auf mehreren Etagen, gewährleistet der MT1 Vac eine effiziente und flexible Reinigung in anspruchsvollen, stark frequentierten Umgebungen.

Die wichtigsten Innovationen, die den PUDU MT1 Vac auszeichnen