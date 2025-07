NVIDIA Aktie mit kräftigem Kursplus - 15.07.2025

Am heutigen Handelstag konnte die NVIDIA Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,61 % im Plus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

NVIDIA ist ein führender Anbieter von Grafikprozessoren und System-on-a-Chip-Einheiten, bekannt für seine Innovationen in Gaming und KI. Hauptkonkurrenten sind AMD und Intel. NVIDIA's CUDA-Plattform bietet einen Wettbewerbsvorteil in der KI-Entwicklung.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die NVIDIA Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +51,03 %.

Allein seit letzter Woche ist die NVIDIA Aktie damit um +8,87 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,73 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei NVIDIA auf +12,24 %.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,85 % geändert.

NVIDIA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,87 % 1 Monat +19,73 % 3 Monate +51,03 % 1 Jahr +23,82 %

Informationen zur NVIDIA Aktie

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,60 Bil.EUR wert.

Dank positiver Nachrichten zum China-Geschäft haben die Aktien des wertvollsten Unternehmens der Welt ihre Rekordjagd fortgesetzt. Die Papiere des Chipherstellers Nvidia kletterten am Dienstag bis auf 172,40 US-Dollar. Zuletzt behaupteten sie ein …

Nach einem durchwachsenen Wochenauftakt haben Europas wichtigste Aktienindizes am Dienstag durchgängig mit Verlusten geschlossen. Im Kielwasser der uneinheitlichen US-Börsen konnte der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 seine zeitweisen Gewinne nicht …

Der Dax hat am Dienstag das vierte Mal in Folge nachgegeben. Der deutsche Aktienindex fiel nach anfänglichen Gewinnen um 0,42 Prozent auf 24.060,29 Punkte und entfernte sich damit weiter von seinem erst am Donnerstag erreichten Rekordhoch. Der MDax …

NVIDIA Aktie jetzt kaufen?

Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.