First Mining gibt Aufstockung des Emissionsangebots um 12 Mio. $ auf ein Gesamtemissionsvolumen von bis zu 27 Mio. $ bekannt

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

Basisprospekt verfügbar, Prospektnachtrag wird auf SEDAR+ veröffentlicht

15. Juli 2025 – Vancouver, Kanada / IRW-Press / First Mining Gold Corp. („First Mining“ oder das „Unternehmen“) (TSX: FF) (OTCQX: FFMGF) (FRANKFURT: FMG) freut sich bekannt zu geben, dass es im Zusammenhang mit seinem zuvor angekündigten Emissionsangebot (das „Emissionsangebot“) eine geänderte Vereinbarung mit Haywood Securities Inc. im Namen eines Konsortiums von Agenten (zusammen die „Agenten“) getroffen hat, um das Volumen des Emissionsangebots auf bis zu 66.670.000 Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zu einem Preis von 0,18 $ pro Einheit (der „Emissionspreis der Einheiten“) zu erhöhen, was einem Bruttoerlös für das Unternehmen von bis zu 12.000.060 $ entspricht.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Einheitsaktie“) und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Stammaktienkaufwarrant ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,27 $ pro Aktie zu einem beliebigen Zeitpunkt vor dem Datum, das 36 Monate nach dem jeweiligen Abschlussdatum liegt.

Die im Rahmen des Emissionsangebots auszugebenden Einheiten werden gemäß einem Nachtrag (der „Nachtrag“) zum Basisprospekt (der „Basisprospekt“) des Unternehmens vom 23. Januar 2024 angeboten. Die Bedingungen des Emissionsangebots werden in dem Nachtrag beschrieben, der bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in allen Provinzen und Territorien Kanadas (mit Ausnahme von Quebec) eingereicht wird. Die Einheiten können auch im Rahmen einer Privatplatzierung in den Vereinigten Staaten und in anderen Rechtsordnungen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen angeboten werden.

Darüber hinaus beabsichtigt das Unternehmen, eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 55.600.000 Einheiten zum Emissionspreis der Einheiten und bis zu 22.730.000 Flow-Through-Einheiten (die „FT-Einheiten“) zu einem Preis von 0,22 $ pro FT-Einheit für einen Bruttoerlös von insgesamt bis zu 15.008.600 $ (die „nicht vermittelte Platzierung“ und zusammen mit dem Emissionsangebot das „Angebot“) abzuschließen. Insgesamt erwartet das Unternehmen nach Abschluss des Angebots einen Bruttoerlös von bis zu 27.009.200 $. Jede FT-Einheit besteht aus einer FT-Aktie (eine „FT-Aktie“) und einem halben Warrant.