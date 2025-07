Kapitalmarkt-Zinsen, Dollar: Botschaft an Trump: Zölle schüren Inflation!

Die heutigen US-Daten zur Inflation zeigen: die Zölle von Trump manifestieren sich bereits in vielen Produkten und werden die Fed dazu zwingen, die Senkung der Zinsen weiter zu verschieben! Heute die höchste monatliche Inflation seit Februar (auch wenn die Kernrate etwas niedriger als erwartet war) - und Trump forderte in seinem Truth Social-Kanal dennoch eine radikale Senkung der Zinsen. Aber das wird erst einmal nicht passieren - denn der große Zoll-Hammer kommt ja erst ab dem 01.August (deutlich höhere Länder-Zölle, 50%-Zoll auf Kupfer). Folgerichtig steigen die Kapitalmarkt-Zinsen und der Dollar heute nach den Inflations-Daten deutlich. Die Botschaft an Trump ist eindeutig: Zölle schüren Inflation!

