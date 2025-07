Waters und der Geschäftsbereich Biosciences & Diagnostic Solutions von BD fusionieren und schaffen ein führendes Unternehmen für Biowissenschaften und Diagnostik, das sich auf regulierte, hochvolumige Tests konzentriert

MILFORD, Massachusetts, und FRANKLIN LAKES, N.J., 15. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Waters Corporation (NYSE: WAT) und BD (Becton, Dickinson and Company) (NYSE: BDX) gab heute eine endgültige Vereinbarung über den Zusammenschluss des Geschäftsbereichs Biosciences & Diagnostic Solutions von BD mit Waters bekannt. Dadurch entsteht ein innovatives, in den Bereichen Biowissenschaften und Diagnostik führendes Unternehmen mit bahnbrechenden Technologien und einem branchenführenden Finanzausblick. Die Vereinbarung ist als steuereffiziente Reverse-Morris-Trust-Transaktion mit einem Wert von rund 17,5 Milliarden USD strukturiert.

Die Unternehmen gehen davon aus, dass die Transaktion einen erheblichen Mehrwert für die Aktionäre schaffen wird:

Zusammenführung sich ergänzender Technologien zur Durchführung von Tests in großen Mengen in attraktiven und regulierten Endmärkten: Das fusionierte Unternehmen wird über erstklassige Lösungen in den Bereichen Flüssigchromatographie, Massenspektrometrie, Durchflusszytometrie und Diagnostik verfügen, wodurch sich der von Waters adressierbare Gesamtmarkt auf rund 40 Milliarden USD verdoppelt.





Das fusionierte Unternehmen wird über erstklassige Lösungen in den Bereichen Flüssigchromatographie, Massenspektrometrie, Durchflusszytometrie und Diagnostik verfügen, wodurch sich der von Waters adressierbare Gesamtmarkt auf rund 40 Milliarden USD verdoppelt. Steigerung des jährlich wiederkehrenden Umsatzes bei hochwertigen Anwendungen: Es wird erwartet, dass mehr als 70 % der Einnahmen des fusionierten Unternehmens jährlich wiederkehrend sind und mehr als die Hälfte der Einnahmen aus Instrumenten innerhalb eines typischen fünf- bis zehnjährigen Erneuerungszyklus wiederkehren.





Es wird erwartet, dass mehr als 70 % der Einnahmen des fusionierten Unternehmens jährlich wiederkehrend sind und mehr als die Hälfte der Einnahmen aus Instrumenten innerhalb eines typischen fünf- bis zehnjährigen Erneuerungszyklus wiederkehren. Beschleunigung der Expansion von Waters in mehrere wachstumsstarke angrenzende Endmärkte: Das Bioseparations-Portfolio wird durch die Kombination der Chemie-Expertise von Waters und der Biologika-Expertise von BD erweitert, um neue Wege zur Trennung großer Moleküle zu erschließen und das Wachstum bei Biologika und neuartigen Modalitäten mit Verbrauchsmaterialien der nächsten Generation zu fördern. In bioanalytischen Charakterisierung sind die Expertise von Waters in nachgelagerten hochvolumigen Anwendungen und die etablierte Empower-Informatikplattform gut positioniert, um die Durchflusszytometrie- und PCR-Technologien von BD in der QA/QC großer Moleküle einzusetzen. Es wird erwartet, dass die regulatorische Expertise und die etablierte Präsenz von BD im klinischen und diagnostischen Bereich einen verbesserten Marktzugang, eine verbesserte Serviceunterstützung, eine beschleunigte Menüerweiterung und die Automatisierung der Multiplex-Diagnostik mit LC-MS-Technologien von Waters vorantreiben werden.





Anwendung des bewährten Ausführungsmodells von Waters, um das volle Potenzial des Geschäftsbereichs Biosciences & Diagnostic Solutions von BD zu erschließen: Waters wird den Austausch von Instrumenten, den Anschluss von Serviceplänen, die Einführung von E-Commerce und die Einführung neuer Produkte systematisieren.





Waters wird den Austausch von Instrumenten, den Anschluss von Serviceplänen, die Einführung von E-Commerce und die Einführung neuer Produkte systematisieren. Erhebliche Synergieeffekte bei Kosten und Einnahmen: Es wird erwartet, dass die Transaktion bis zum dritten Jahr nach dem Abschluss Kostensynergien in Höhe von ca. 200 Mio. USD und bis zum fünften Jahr Umsatzsynergien in Höhe von ca. 290 Mio. USD schaffen wird, was bis 2030 zu jährlichen EBITDA-Synergien in Höhe von ca. 345 Mio. USD führt. Die Kostensynergien sollen in erster Linie durch Optimierungen in der Produktion, der Lieferkette und den Vertriebs- und Verwaltungskosten erzielt werden, während gleichzeitig ein starkes Engagement in Forschung und Entwicklung sowie in kommerzielle Investitionen beibehalten wird. Es wird erwartet, dass die Umsatzsynergien aus kommerzieller Exzellenz, der beschleunigten Expansion in wachstumsstarke Nachbarschaftsbereiche und der Realisierung von Cross-Selling-Möglichkeiten resultieren werden.





Es wird erwartet, dass die Transaktion bis zum dritten Jahr nach dem Abschluss Kostensynergien in Höhe von ca. 200 Mio. USD und bis zum fünften Jahr Umsatzsynergien in Höhe von ca. 290 Mio. USD schaffen wird, was bis 2030 zu jährlichen EBITDA-Synergien in Höhe von ca. 345 Mio. USD führt. Branchenführende Pro-forma-Wachstumsaussichten mit rascher Steigerung des bereinigten EPS: Es wird erwartet, dass das kombinierte Unternehmen im Kalenderjahr 2025 einen Pro-forma-Umsatz von etwa 6,5 Milliarden USD und ein bereinigtes Pro-forma-EBITDA von etwa 2,0 Milliarden USD erwirtschaften wird. Auf Pro-forma-Basis wird erwartet, dass der Zusammenschluss zwischen 2025 und 2030 auf Jahresbasis ein mittleres bis hohes einstelliges Umsatzwachstum und ein bereinigtes EPS-Wachstum im mittleren Zehnerbereich erzielen wird. Es wird erwartet, dass das kombinierte Unternehmen bis 2030 einen branchenführenden Finanzausblick mit einem Umsatz von etwa 9 Milliarden USD, einem bereinigten EBITDA von 3,3 Milliarden USD und einer bereinigten Betriebsmarge von 32 % haben wird. Es wird erwartet, dass sich die Transaktion im ersten Jahr nach dem Abschluss positiv auf das bereinigte EPS auswirken wird.

Kommentare der Geschäftsführung

Flemming Ornskov, M.D., M.P.H., Vorsitzender von Waters, sagte:

„Diese Transaktion ist ein entscheidender Meilenstein auf dem Weg der Transformation von Waters, der uns in ein neues Kapitel von Wachstum und Wertschöpfung führt. Als der Verwaltungsrat diese Möglichkeit im Laufe des Prozesses bewertete, wurde deutlich, dass der Zusammenschluss mit dem Geschäftsbereich Biosciences & Diagnostic Solutions von BD eine hervorragende strategische Ergänzung mit komplementären Stärken darstellt. Wir sind zuversichtlich, dass dieser Zusammenschluss unsere Strategie in mehreren wachstumsstarken Märkten beschleunigen und unseren Aktionären kurz- und langfristig erheblichen Wert bringen wird."

Udit Batra, Ph.D., Präsident und Vorstandsvorsitzender von Waters, sagte:

„Die Umgestaltung von Waters, die durch eine starke kommerzielle Umsetzung und wiederbelebte Innovation gekennzeichnet ist, positioniert uns gut für dieses spannende nächste Kapitel. Wir sehen enorme Möglichkeiten, unser Fachwissen in den Bereichen Geräteaustausch, Serviceplananbindung und eCommerce-Erweiterung sofort anzuwenden und das volle Potenzial des Portfolios für Durchflusszytometrie und Spezialdiagnostik auszuschöpfen. Der Zusammenschluss verdoppelt unseren zugänglichen Markt auf rund 40 Milliarden USD und ermöglicht es uns, die Wertschöpfung in mehreren wachstumsstarken Bereichen wie Bioseparation, bioanalytische Charakterisierung und Multiplexdiagnostik zu beschleunigen und gleichzeitig den Anteil unserer jährlich wiederkehrenden Einnahmen zu erhöhen."

„Wir bringen zwei bahnbrechende Unternehmen zusammen, die auf eine lange Geschichte bahnbrechender Innovationen zurückblicken können, die durch hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung und eine gemeinsame kundenorientierte Kultur vorangetrieben werden. Ich freue mich darauf, unsere talentierten und gleichgesinnten Kollegen aus dem Geschäftsbereich Biosciences & Diagnostic Solutions von BD willkommen zu heißen und die gemeinsame Organisation zu leiten. Gemeinsam werden wir daran arbeiten, diesen Zusammenschluss zu einem durchschlagenden Erfolg für unsere Stakeholder zu machen und einen erheblichen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen."

Tom Polen, Vorsitzender, Geschäftsführer und Präsident von BD, sagte:

„Wir führen komplementäre Portfolios und Vertriebskanäle zusammen, um ein branchenführendes Unternehmen für Biowissenschaften und Diagnostik zu schaffen. Wir sehen eine unglaubliche Chance, das Engagement beider Unternehmen für unvergleichliche Innovation, Technologie und kommerzielle Präsenz zu nutzen, um attraktive, wachstumsstarke Endmärkte zu bedienen und gleichzeitig mehrere neue Wachstumsvektoren zu erschließen. Wir sind fest davon überzeugt, dass das kombinierte Unternehmen unter der Führung von Udit den besten Weg darstellt, um für die Aktionäre einen erheblichen Wert zu schaffen. Waters bietet die richtige Kultur für unsere Mitarbeiter im Bereich Biosciences & Diagnostic Solutions, um sich zu entfalten und ihr Erbe fortzusetzen, indem sie neue, innovative Lösungen entwickeln, die einen bedeutenden Einfluss auf das globale Gesundheitswesen haben."

„Diese Transaktion ist ein wichtiger Meilenstein für BD, da sie unsere strategische Ausrichtung als führendes Medizintechnikunternehmen stärkt. BD verpflichtet sich, durch kontinuierliche Investitionen in unsere starke Innovationspipeline sowie durch operative und kommerzielle Spitzenleistungen, die ein dauerhaftes und profitables Wachstum ermöglichen, langfristige Werte zu schaffen. BD wird außerdem eine Barausschüttung von ca. 4 Mrd. USD erhalten, die unseren Rahmen für die Kapitalallokation verbessert, einschließlich der Verpflichtung, mindestens die Hälfte des Barerlöses für den Rückkauf von Aktien zu verwenden, während der verbleibende Rest für die Rückzahlung von Schulden verwendet wird."

Zusätzliche Transaktionsdetails

Die Transaktion, die von den Verwaltungsräten von Waters und BD einstimmig genehmigt wurde, ist als Reverse Morris Trust strukturiert, bei dem der Geschäftsbereich Biosciences & Diagnostic Solutions von BD an die BD-Aktionäre ausgegliedert und gleichzeitig mit einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Waters verschmolzen wird. Es wird erwartet, dass die BD-Aktionäre einen Anteil von etwa 39,2 % an dem fusionierten Unternehmen halten werden, und dass die bestehenden Waters-Aktionäre einen Anteil von etwa 60,8 % an dem fusionierten Unternehmen halten werden. BD wird außerdem vor Abschluss des Zusammenschlusses eine Barausschüttung in Höhe von ca. 4 Mrd. USD erhalten, vorbehaltlich einer Anpassung in Bezug auf Barmittel, Betriebskapital und Verschuldung. Es wird erwartet, dass die Transaktion für BD und die BD-Aktionäre im Allgemeinen steuerfrei sein wird. Es wird erwartet, dass Waters zusätzliche Schulden in Höhe von ca. 4 Mrd. USD übernehmen wird, was für das kombinierte Unternehmen bei Abschluss zu einem Verschuldungsgrad von 2,3 im Verhältnis zum bereinigten EBITDA führen würde. Der Abschluss der Transaktion wird gegen Ende des ersten Quartals des Kalenderjahres 2026 erwartet, vorbehaltlich des Erhalts der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, der Zustimmung der Aktionäre von Waters und der Erfüllung anderer üblicher Abschlussbedingungen.

Management, Governance und Hauptsitz

Nach Abschluss der Transaktion wird Dr. Udit Batra, Präsident und Vorstandsvorsitzender von Waters, das neue Unternehmen leiten, und Amol Chaubal wird als leitender Vizepräsident und Finanzvorstand fungieren. Führungskräfte beider Unternehmen werden in wichtigen Führungspositionen tätig sein, die zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. Bis zu zwei BD-Beauftragte werden nach Abschluss der Transaktion in den Vorstand von Waters aufgenommen.

Das fusionierte Unternehmen wird weiterhin unter dem Namen Waters firmieren und seine Notierung an der New Yorker Börse unter dem Tickersymbol WAT beibehalten. Der Hauptsitz von Waters wird in Milford, Massachusetts, verbleiben, und das fusionierte Unternehmen wird eine bedeutende Präsenz dort beibehalten, wo der Geschäftsbereich BD Biosciences & Diagnostic Solutions derzeit tätig ist.

Überblick über BD Biosciences & Diagnostic Solutions

Biosciences ist ein führender Anbieter von Lösungen für die Immunologie- und Krebsforschung und die damit verbundene klinische Diagnostik, einschließlich Durchflusszytometrie-Instrumenten und -Reagenzien sowie innovativen Multiomics-Tools. Diagnostic Solutions ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Mikrobiologie und der Diagnostik von Infektionskrankheiten, einschließlich Molekulardiagnostik, Gebärmutterhalskrebs-Screening, mikrobiologischer Automatisierung und Point-of-Care-Angeboten. Beide Unternehmen verfügen über starke Führungsteams mit beispiellosem Fachwissen in den Bereichen Handel, Produktion, Technik und F&E und sind bestrebt, Forschern, Klinikern und Patienten die nächste Generation bahnbrechender Innovationen zur Verfügung zu stellen.

Für das Kalenderjahr 2025 wird erwartet, dass der Geschäftsbereich Biosciences & Diagnostic Solutions von BD einen Umsatz von etwa 3,4 Milliarden USD und ein bereinigtes EBITDA von etwa 925 Millionen USD erzielen wird.

Beraterinnen und Berater

Barclays fungiert als Finanzberater von Waters, und Kirkland & Ellis LLP ist als Rechtsberater tätig.

Citi fungiert als leitender Finanzberater von BD, während Evercore ebenfalls als Finanzberater fungiert. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz fungiert als federführende Rechtsberatung für BD.

Investorengespräch

Waters und BD werden heute, 14. Juli 2025, um 8:00 Uhr ET eine gemeinsame Telefonkonferenz abhalten. Der Webcast der Telefonkonferenz und die zugehörigen Unterlagen werden auf den Investor-Relations-Websites von Waters und BD unter ir.waters.com und investors.bd.com verfügbar sein.

Weitere Informationen und Materialien zu dieser Transaktion finden Sie unter combination.waters.com/.

Informationen zu Waters Corporation

Waters Corporation (NYSE:WAT), ist ein weltweit führender Anbieter von Analyseinstrumenten, Separationstechnologien und Software, der seit über 65 Jahren die Lebens-, Material-, Lebensmittel- und Umweltwissenschaften bedient. Unser Unternehmen trägt dazu bei, die Wirksamkeit von Arzneimitteln, die Sicherheit von Lebensmitteln und die Reinheit von Wasser sowie die Qualität und Nachhaltigkeit von Produkten des täglichen Bedarfs sicherzustellen. In über 100 Ländern arbeiten unsere mehr als 7.600 engagierten Mitarbeiter mit Kunden in Laboren, Produktionsstätten und Krankenhäusern zusammen, um die Vorteile bahnbrechender Wissenschaft schneller nutzbar zu machen.

Informationen zu BD

BD ist eines der weltweit größten Medizintechnikunternehmen, das durch die Verbesserung der medizinischen Forschung, der Diagnostik und der Pflege die Welt der Gesundheit voranbringt. Das Unternehmen unterstützt die Helden an der Front des Gesundheitswesens durch die Entwicklung innovativer Technologien, Dienstleistungen und Lösungen, die sowohl die klinische Therapie für Patienten als auch die klinischen Prozesse für Gesundheitsdienstleister verbessern. BD und seine mehr als 70.000 Mitarbeiter engagieren sich mit Leidenschaft dafür, die Sicherheit und Effizienz der klinischen Versorgung zu verbessern, Laborwissenschaftler in die Lage zu versetzen, Krankheiten genau zu erkennen, und die Fähigkeiten der Forscher zur Entwicklung der nächsten Generation von Diagnostika und Therapeutika zu fördern. BD ist in praktisch jedem Land vertreten und arbeitet mit Organisationen auf der ganzen Welt zusammen, um einige der schwierigsten globalen Gesundheitsprobleme anzugehen. Durch die enge Zusammenarbeit mit den Kunden kann BD dazu beitragen, die Ergebnisse zu verbessern, die Kosten zu senken, die Effizienz zu steigern, die Sicherheit zu verbessern und den Zugang zur Gesundheitsversorgung zu erweitern. Für weitere Informationen über BD besuchen Sie bitte bd.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn unter www.linkedin.com/company/bd1/, X (früher Twitter) @BDandCo oder Instagram @becton_dickinson.

Zusätzliche Informationen und wo sie zu finden sind:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder Tausch von Wertpapieren oder eine Aufforderung zur Stimmabgabe oder Genehmigung in einer Rechtsordnung dar, noch darf ein Verkauf, eine Ausgabe oder eine Übertragung von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Rechtsordnung ungesetzlich wäre. Es handelt sich nicht um einen Prospekt oder ein prospektähnliches Dokument. Ein Angebot oder Verkauf von Wertpapieren darf nur mittels eines Prospekts erfolgen, der den Anforderungen von Abschnitt 10 des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „ Securities Act ") entspricht, und auch sonst in Übereinstimmung mit dem geltenden Recht.

Im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion zwischen Waters, Augusta SpinCo Corporation („ SpinCo ") und BD beabsichtigen die Parteien, entsprechende Unterlagen bei der U.S.Securities and Exchange Commission (die „ SEC ") einzureichen, einschließlich, neben anderen Einreichungen, einer Registrierungserklärung auf Formular S-4, die von Waters eingereicht werden soll (das „ Formular S-4 ") und die ein vorläufiges Proxy Statement/Prospekt von Waters und ein endgültiges Proxy Statement/Prospekt von Waters enthalten wird, Letzterer wird den Aktionären von Waters zugesandt werden, und eine von SpinCo einzureichende Registrierungserklärung auf Formblatt 10, die bestimmte Teile des Formblatts S-4 durch Verweis einbezieht und als Informationserklärung/Prospekt im Zusammenhang mit der Abspaltung von SpinCo von BD dienen wird. ANLEGERN UND WERTPAPIERINHABERN VON WATERS UND BD WIRD DRINGEND EMPFOHLEN, DAS PROXY STATEMENT/PROSPEKT, DAS INFORMATION STATEMENT/PROSPEKT UND ALLE ANDEREN DOKUMENTE, DIE BEI DER SEC EINGEREICHT WERDEN, SOWIE ALLE ÄNDERUNGEN ODER ERGÄNZUNGEN ZU DIESEN DOKUMENTEN SORGFÄLTIG UND VOLLSTÄNDIG ZU LESEN, SOBALD SIE VERFÜGBAR SIND, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER DIE GEPLANTE TRANSAKTION UND DAMIT ZUSAMMENHÄNGENDE ANGELEGENHEITEN ENTHALTEN WERDEN. Investoren und Wertpapierinhaber können kostenlose Kopien des Formulars S-4 und des Proxy Statements/Prospekts (sofern verfügbar) sowie andere von Waters, SpinCo oder BD bei der SEC eingereichte Dokumente über die von der SEC unterhaltene Website www.sec.gov erhalten. Kopien der von Waters bei der SEC eingereichten Dokumente werden auf der Website von Waters unter waters.com unter der Registerkarte „Informationen zu Waters" und unter der Rubrik „Investor Relations" und der Unterrubrik „Financials-SEC Filings" kostenlos zur Verfügung stehen. Kopien der von BD und SpinCo bei der SEC eingereichten Dokumente werden auf der Website von BD unter bd.com unter der Registerkarte „Informationen zu BD" sowie unter der Rubrik „Investoren" und der Unterrubrik „SEC-Einreichungen" kostenlos zur Verfügung stehen.

Bewerber um Stimmrechtsvollmachten

Waters und BD sowie ihre jeweiligen Direktoren und leitenden Angestellten können als Teilnehmer an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten von Waters-Aktionären im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion betrachtet werden. Informationen zu Direktoren und leitenden Angestellten von Waters sind im Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr, der am 25. Februar 2025 bei der SEC eingereicht wurde, und im Proxy Statement für die Jahresversammlung 2025, das am 9. April 2025 bei der SEC eingereicht wurde, enthalten. Soweit sich der Besitz von Wertpapieren von Waters durch seine Direktoren oder leitenden Angestellten seit den in diesen Berichten angegebenen Beträgen geändert hat, wurden oder werden diese Änderungen in den bei der SEC eingereichten Ersten Erklärungen zum wirtschaftlichen Eigentum auf Formular 3 oder Erklärungen zum wirtschaftlichen Eigentum auf Formular 4 berücksichtigt. Informationen zu den Direktoren und leitenden Angestellten von Waters und andere Informationen über die potenziellen Teilnehmer an den Proxy Solicitations und eine Beschreibung ihrer direkten und indirekten Interessen durch Wertpapierbesitz oder auf andere Weise werden im Proxy Statement/Prospekt und anderen relevanten Materialien enthalten sein, die bei der SEC im Hinblick auf die geplante Transaktion eingereicht werden. Informationen zu den Direktoren und leitenden Angestellten von BD sind in seinem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 30. September 2024 zu Ende gegangene Jahr, der am 27. November 2024 bei der SEC eingereicht wurde, und in seinem Proxy Statement für die Jahresversammlung 2025, das am 19. Dezember 2024 bei der SEC eingereicht wurde, enthalten. Soweit sich der Besitz von Wertpapieren von BD durch seine Direktoren oder leitenden Angestellten seit den in diesen Berichten angegebenen Beträgen geändert hat, wurden oder werden diese Änderungen in den bei der SEC eingereichten Ersten Erklärungen zum wirtschaftlichen Eigentum auf Formular 3 oder Erklärungen zum wirtschaftlichen Eigentum auf Formular 4 berücksichtigt. Sie können diese Dokumente (sobald sie verfügbar sind) kostenlos über die von der SEC unterhaltene Website www.sec.gov sowie über die Websites von Waters und BD, wie oben beschrieben, beziehen.

Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Mitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" gemäß der Definition in Abschnitt 27A des Securities Act und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung, einschließlich Aussagen über die geplante Transaktion zwischen Waters, BD und SpinCo. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind im Allgemeinen an den Worten „glauben", „denken", „projizieren", „erwarten", „antizipieren", „erscheinen", „schätzen", „prognostizieren", „Ausblick", „Ziel", „anstreben", „vorhersagen", „beabsichtigen", „vorschlagen", „Strategie", „Plan", „kann", „könnte", „sollte", „wird", „würde", „wird sein", „wird sich fortsetzen", „wird sich wahrscheinlich ergeben" oder die Verneinung dieser Begriffe oder Abwandlungen davon oder ähnliche Begriffe, die im Allgemeinen dazu dienen, zukunftsgerichtete Aussagen zu identifizieren. Alle Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen über den erwarteten Zeitplan und die Struktur der vorgeschlagenen Transaktion, die Fähigkeit der Parteien, die vorgeschlagene Transaktion abzuschließen, die erwarteten Vorteile der vorgeschlagenen Transaktion, einschließlich der Höhe und des Zeitpunkts von Synergien aus der vorgeschlagenen Transaktion, die steuerlichen Folgen der vorgeschlagenen Transaktion, die Bedingungen und der Umfang der erwarteten Finanzierung im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Transaktion, der Gesamtbetrag der Verschuldung des kombinierten Unternehmens nach Abschluss der vorgeschlagenen Transaktion, die Pläne, Ziele, Erwartungen und Absichten des kombinierten Unternehmens, die rechtlichen, wirtschaftlichen und regulatorischen Bedingungen sowie alle Annahmen, die den vorgenannten Aussagen zugrunde liegen, sind zukunftsgerichtete Aussagen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den derzeitigen Erwartungen von Waters und BD und unterliegen den Risiken und Unsicherheiten, die mit den allgemeinen Zukunftserwartungen verbunden sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Waters und BD liegen, erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Waters, BD, SpinCo oder ihre jeweiligen Direktoren, Führungskräfte oder Berater geben keine Zusicherungen oder Garantien dafür ab, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ereignisse tatsächlich eintreten werden oder, falls sie eintreten, welche Auswirkungen sie auf das Geschäft, die Betriebsergebnisse oder die Finanzlage von Waters oder BD haben werden. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen, könnten diese Entwicklungen erhebliche negative Auswirkungen auf die Geschäfte von Waters und BD sowie auf die Fähigkeit haben, die geplante Transaktion erfolgreich abzuschließen und ihre Vorteile zu realisieren. Die Aufnahme solcher Aussagen ist nicht als Zusicherung zu verstehen, dass diese Pläne, Schätzungen oder Erwartungen auch tatsächlich eintreffen werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von diesen Plänen, Schätzungen oder Erwartungen abweichen, gehören unter anderem (1) die Tatsache, dass eine oder mehrere Abschlussbedingungen für die Transaktion, einschließlich bestimmter behördlicher Genehmigungen, möglicherweise nicht rechtzeitig erfüllt werden oder auf sie verzichtet wird bzw. wird, einschließlich der Tatsache, dass eine staatliche Stelle die Genehmigung für die Durchführung der geplanten Transaktion verbietet, verzögert oder verweigert, Bedingungen, Einschränkungen oder Beschränkungen in Verbindung mit solchen Genehmigungen verlangt oder dass die erforderliche Zustimmung der Aktionäre von Waters nicht eingeholt wird; (2) das Risiko, dass die geplante Transaktion nicht zu den Bedingungen oder in dem von Waters, BD und SpinCo erwarteten Zeitrahmen oder überhaupt nicht abgeschlossen wird; (3) unerwartete Kosten, Gebühren oder Ausgaben, die sich aus der geplanten Transaktion ergeben; (4) Ungewissheit über die zu erwartende finanzielle Leistungsfähigkeit des kombinierten Unternehmens nach Abschluss der geplanten Transaktion; (5) Nichtrealisierung der erwarteten Vorteile der geplanten Transaktion, auch als Folge von Verzögerungen beim Abschluss der geplanten Transaktion oder der Integration der Geschäfte von Waters und SpinCo, im erwarteten Zeitrahmen oder überhaupt; (6) die Fähigkeit des fusionierten Unternehmens, seine Geschäftsstrategie umzusetzen; (7) Schwierigkeiten und Verzögerungen bei der Erzielung von Umsatz- und Kostensynergien durch das fusionierte Unternehmen; (8) die Unfähigkeit des fusionierten Unternehmens, Mitarbeiter in Schlüsselpositionen zu halten und einzustellen; (9) das Eintreten von Ereignissen, die zu einer Beendigung der geplanten Transaktion führen könnten; (10) das Risiko, dass Rechtsstreitigkeiten von Aktionären im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion oder andere Rechtsstreitigkeiten, Vergleiche oder Untersuchungen den Zeitplan oder das Zustandekommen der geplanten Transaktion beeinträchtigen oder zu erheblichen Kosten für Verteidigung, Entschädigung und Haftung führen könnten; (11) sich verändernde rechtliche, regulatorische und steuerliche Regelungen; (12) Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen und/oder branchenspezifischen Bedingungen oder jegliche Volatilität, die sich aus der Einführung und Änderung der Tarifpolitik ergibt; (13) Handlungen Dritter, einschließlich Regierungsbehörden; (14) das Risiko, dass die erwartete steuerliche Behandlung der vorgeschlagenen Transaktion nicht erreicht wird; (15) das Risiko, dass es schwieriger als erwartet wird, das Geschäft von SpinCo von den anderen Geschäften von BD zu trennen; (16) Risiken im Zusammenhang mit der Unterbrechung der Zeit des Managements für den laufenden Geschäftsbetrieb aufgrund der Anhängigkeit der vorgeschlagenen Transaktion oder andere Auswirkungen der Anhängigkeit der vorgeschlagenen Transaktion auf die Beziehungen der an der Transaktion beteiligten Parteien zu ihren Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten oder anderen Vertragspartnern; und (17) andere Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit in den bei der SEC eingereichten Berichten von Waters und BD aufgeführt werden, einschließlich der Jahresberichte von Waters und BD auf Formular 10-K, der Quartalsberichte auf Formular 10-Q, der aktuellen Berichte auf Formular 8-K und anderer bei der SEC eingereichter Dokumente, einschließlich der Dokumente, die in Verbindung mit der geplanten Transaktion bei der SEC eingereicht werden. Die vorstehende Liste wichtiger Faktoren ist nicht erschöpfend.

Es sollte auch beachtet werden, dass die prognostizierten Finanzinformationen für die kombinierten Geschäfte von Waters und SpinCo auf den Schätzungen, Annahmen und Projektionen des Managements basieren und nicht in Übereinstimmung mit den anwendbaren Rechnungslegungsvorschriften der Regulation S-X in Bezug auf Pro-Forma-Finanzinformationen erstellt wurden, und die erforderlichen Pro-Forma-Anpassungen wurden nicht angewandt und sind darin nicht enthalten. Keine dieser Informationen sollte isoliert von oder als Ersatz für die historischen Jahresabschlüsse von Waters oder SpinCo betrachtet werden. Wichtige Risikofaktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen künftigen Ergebnisse und andere künftige Ereignisse wesentlich von den gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die Risiken, dass: eine Bedingung für den Abschluss der geplanten Transaktion möglicherweise nicht erfüllt wird; eine behördliche Genehmigung, die für die geplante Transaktion erforderlich sein könnte, sich verzögert, nicht erteilt wird oder unter Bedingungen erteilt wird, die nicht erwartet wurden; Waters nicht in der Lage ist, die Synergien und die Wertschöpfung zu erzielen, die mit der geplanten Transaktion angestrebt werden; Waters nicht in der Lage ist, die Geschäfte von SpinCo unverzüglich und effektiv zu integrieren; die Zeit und Aufmerksamkeit des Managements durch transaktionsbezogene Fragen abgelenkt wird; die durch die Transaktion verursachten Störungen die Aufrechterhaltung von geschäftlichen, vertraglichen und betrieblichen Beziehungen erschweren; die Kreditwürdigkeit des fusionierten Unternehmens sich nach der geplanten Transaktion verschlechtert; Gerichtsverfahren gegen Waters, BD oder das fusionierte Unternehmen eingeleitet werden; Waters, SpinCo oder das fusionierte Unternehmen nicht in der Lage sind, Mitarbeiter in Schlüsselpositionen zu halten; und die Ankündigung oder der Vollzug der geplanten Transaktion sich negativ auf den Marktpreis der Aktien von Waters und BD oder auf die Betriebsergebnisse von Waters und BD auswirkt.

Alle zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Mitteilung. Waters, BD und SpinCo übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen oder Entwicklungen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, und lehnen jede Partei ausdrücklich ab. Die Leser sollten sich nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen.

Hinweis auf die Verwendung von Non-GAAP-Finanzkennzahlen

Zusätzlich zu den Finanzkennzahlen, die in Übereinstimmung mit den U.S. Generally Accepted Accounting Principles („ U.S. GAAP ") dargestellt werden, enthält diese Mitteilung bestimmte Non-GAAP-Finanzkennzahlen (zusammen die „ Non-GAAP-Kennzahlen "), wie das bereinigte EBITDA, das bereinigte Ergebnis je Aktie und die bereinigte operative Marge. Diese Non-GAAP-Kennzahlen sollten nicht isoliert oder als Ersatz oder Alternative zu den nach U.S.-GAAP ermittelten Ergebnissen verwendet werden. Darüber hinaus sind die Definitionen dieser Non-GAAP-Kennzahlen von Waters und BD möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Non-GAAP-Finanzkennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Für das Kalenderjahr 2025 rechnet Waters mit einem bereinigten EBITDA für den Geschäftsbereich Biosciences & Diagnostic Solutions von BD in Höhe von ca. 925 Millionen USD. Aufgrund der SEC-Methode, die eine Zuordnung der Gemeinkosten von BD (ca. 200 Mio. USD) erfordert, die für den Betrieb des Geschäftsbereichs Bioscience & Diagnostic Solutions nicht erforderlich sind und nach der Ausgliederung nicht übertragen werden, sowie ca. 100 Mio. USD an einmaligen, nicht wiederkehrenden Kosten im Zusammenhang mit der Ausgliederung, der Transaktion und der Umstrukturierung, würde das EBITDA für den Geschäftsbereich Biosciences & Diagnostic Solutions von BD in den Carveout-Abschlüssen von BD für denselben Zeitraum voraussichtlich um ca. 300 Mio. USD niedriger ausfallen.

Kontakt

Waters Corporation BD Molly Gluck Leiterin der externen Kommunikation Waters Corporation 617.833.8166 Molly_Gluck@waters.com Troy Kirkpatrick VP, Öffentlichkeitsarbeit BD 858.617.2361 troy.kirkpatrick@bd.com



Caspar Tudor Leiter der Abteilung Investor Relations Waters Corporation

508.482.3448 Investor_relations@waters.com Adam Reiffe Leitender Direktor, Investor Relations BD 201.847.6927 adam.reiffe@bd.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2071755/5412309/Waters_Corporation_Logo.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2730062/BD_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/waters-und-der-geschaftsbereich-biosciences--diagnostic-solutions-von-bd-fusionieren-und-schaffen-ein-fuhrendes-unternehmen-fur-biowissenschaften-und-diagnostik-das-sich-auf-regulierte-hochvolumige-tests-konzentriert-302505887.html