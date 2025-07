Al-Hogail dankt der Führung für die Genehmigung der aktualisierten Verordnung über den Immobilienbesitz von Nicht-Saudis durch den Ministerrat

Riyadh, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - Seine Exzellenz Herr. Majed bin

Abdullah Al-Hogail, Minister für Gemeinden und Wohnungsbau und Vorsitzender der

Real Estate General Authority (REGA), sprach dem Kustos der beiden Heiligen

Moscheen, König Salman bin Abdulaziz Al Saud, und Seiner Königlichen Hoheit, dem

Kronprinzen, seinen aufrichtigen Dank für die Genehmigung der aktualisierten

Verordnung über das Eigentum von Nicht-Saudis an Immobilien durch den

Ministerrat während dessen Sitzung am Dienstag, den 8.07.2025, aus.



Seine Exzellenz erklärte, dass die Genehmigung der aktualisierten Verordnung

durch den Ministerrat zu diesem Zeitpunkt eine Fortsetzung der Reformen der

Immobiliengesetzgebung sei, die auf die Entwicklung des Sektors und die

Förderung ausländischer Direktinvestitionen abziele. Dies wird dazu beitragen,

das Angebot an Immobilien zu erhöhen, indem Investoren und

Immobilienentwicklungsunternehmen auf den saudischen Markt gelockt werden, und

so die Bemühungen um ein ausgewogeneres Immobilienökosystem unterstützen.





Er fügte hinzu, dass die Verordnung alle wirtschaftlichen und

investitionsbezogenen Aspekte sorgfältig berücksichtigt und Immobilieneigentum

unter bestimmten Bedingungen in Makkah und Madinah erlaubt.



Er wies darauf hin, dass die aktualisierte Verordnung sowohl natürlichen als

auch juristischen Personen - einschließlich im Königreich ansässigen Personen

mit Rechtsstatus und Nichtansässigen - den Besitz von Immobilien in

Saudi-Arabien unter Einhaltung bestimmter Vorschriften und Bedingungen erlaubt.



Gemäß der aktualisierten Verordnung ist die REGA damit betraut, die

geografischen Gebiete vorzuschlagen, in denen Nicht-Saudis Immobilien besitzen

oder andere dingliche Rechte erwerben können. Die REGA wird die

Durchführungsbestimmungen des aktualisierten Systems innerhalb von 180 Tagen

nach der Veröffentlichung im Amtsblatt auf der Plattform für öffentliche

Konsultationen (Istitlaa) veröffentlichen. Die Verordnung soll, wie vorgesehen,

im Januar 2026 in Kraft treten. In den Durchführungsverordnungen werden die

Verfahren für den Erwerb von Immobilienrechten durch Nicht-Saudis, die

Anforderungen für die Durchsetzung der Bestimmungen der Verordnung gegenüber

Nicht-Saudis sowie alle relevanten Umsetzungsdetails unter Berücksichtigung der

wirtschaftlichen und sozialen Dimensionen festgelegt.



Es ist auch erwähnenswert, dass die aktualisierte Verordnung mit den

Bestimmungen des Premium Residency Law, den Vorschriften über den

Immobilienbesitz von Bürgern der Mitgliedsstaaten des Golf-Kooperationsrates

(GCC) zu Wohn- und Investitionszwecken und anderen geltenden Gesetzen

übereinstimmt, die Nicht-Saudis das Privileg gewähren, Immobilien zu besitzen

und andere damit verbundene Rechte zu erwerben.



