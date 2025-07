WELTWEITE FÜHRUNGSKRÄFTE TREFFEN SICH IN PEKING ZU EINEM BAHNBRECHENDEN FORUM FÜR NACHHALTIGEN WANDEL

LONDON und BEIJING, Juli 15, 2025 /PRNewswire/ -- Vom 15. bis 17. Juli findet in Peking ein bahnbrechendes internationales Forum statt, das darauf abzielt, den globalen Übergang zur Nachhaltigkeit zu beschleunigen, und an dem Vorstandsvorsitzende der weltweit führenden Unternehmen sowie hochrangige chinesische Vorstandsvorsitzende und führende Regierungsvertreter teilnehmen. Es wird das erste Mal sein, dass globale und chinesische CEOs in China unter dem Banner des SMI zusammenkommen, um direkt an der Entwicklung von Lösungen und der Beschleunigung von Maßnahmen zur Unterstützung des globalen Wandels mitzuwirken.

Das Sustainable Markets Initiative China Forum, die erste Veranstaltung dieser Art in China, wird gemeinsam von der Sustainable Markets Initiative (SMI) und der China Chamber of International Commerce (CCOIC) ausgerichtet. In Anbetracht der entscheidenden Rolle Chinas in der Weltwirtschaft, seiner zunehmenden Führungsrolle in den Bereichen Klima und Biodiversität und der vernetzten Realität globaler Lieferketten bietet das SMI China Forum ein einzigartiges Treffen auf CEO-Ebene für den Dialog und Maßnahmen zu nachhaltiger Innovation und globaler Zusammenarbeit.

Das Forum findet zeitgleich mit der 3rd China International Supply Chain Expo (CISCE) statt, auf der Chinas weltweite Führungsrolle im Bereich saubere Energie hervorgehoben wird. Wie Präsident Xi Jinping in einer Rede zum Thema Klima im April 2025 feststellte, hat China das weltweit größte und am schnellsten wachsende System für erneuerbare Energien sowie die größte und vollständigste Industriekette für neue Energien aufgebaut.Es ist nach wie vor der weltweit größte Produzent von Solar-, Wind- und Wasserkraft und der größte Investor in saubere Technologien - und übertrifft damit die Investitionen der nächsten zehn Länder zusammengenommen.