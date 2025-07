Euro sinkt weiter

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag seinen Abwärtstrend beschleunigt. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1602 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs davor noch auf 1,1665 (Montag: 1,1690) US-Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,8572 (0,8554) Euro gekostet.

Inflationsdaten aus den USA sorgten nur kurzfristig für Ausschläge am Devisenmarkt. Die Jahresteuerungsrate stieg im Juni von 2,4 Prozent auf 2,7 Prozent - Experten hatten nur mit einem Anstieg auf 2,6 Prozent gerechnet. Die Kerninflationsrate, bei der die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, lag aber wie prognostiziert bei 2,9 Prozent.