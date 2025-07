JEFFERIES stuft RENAULT SA auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Renault nach vorläufigen Halbjahreszahlen des Autobauers auf "Hold" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Der Umsatz liege um 0,4 Prozent unter den Konsensschätzungen, schrieb Philippe Houchois in seiner am Dienstag vorliegenden Reaktion. Auch den Barmittelzufluss sieht er klar unter den Erwartungen. Der nach unten revidierte Ausblick dürfte nun zu sinkenden Schätzungen für die Margen und den Barmittelzufluss führen./rob/gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2025 / 14:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2025 / 14:50 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,69 % und einem Kurs von 39,40EUR auf Lang & Schwarz (15. Juli 2025, 22:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philippe Houchois

Analysiertes Unternehmen: RENAULT SA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 48

Kursziel alt: 48

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A