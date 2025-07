Nvidia wieder auf Rekordjagd dank KI-Chips für China

(neu: Schlusskurse)



NEW YORK (dpa-AFX) - Dank positiver Nachrichten zum China-Geschäft haben die Aktien des wertvollsten Unternehmens der Welt ihre Rekordjagd fortgesetzt. Die Papiere des Chipherstellers Nvidia kletterten am Dienstag bis auf 172,40 US-Dollar. Zum Handelsende behaupteten sie ein Plus von 4 Prozent auf 177,70 Dollar. Damit setzte sich Nvidia weiter von der jüngst geknackten Marke von mehr als vier Billionen Dollar beim Börsenwert ab. Auf Platz zwei liegt der Software-Hersteller Microsoft mit knapp 3,8 Billionen Dollar, gefolgt von dem Computerkonzern Apple mit 3,1 Billionen Dollar.

Nach monatelangen Exportbeschränkungen darf Nvidia seine für China konzipierten KI-Chips wieder in der Volksrepublik verkaufen. "Ich kündige an, dass uns die US-Regierung Genehmigungen erteilt hat, Lizenzen für die Auslieferung von H20 zu beantragen", sagte Nvidia-Chef Jensen Huang. Nvidia werde also wieder anfangen, H20-Chips auf dem chinesischen Markt zu verkaufen. Die Entscheidung folgt auf eine Einigung im andauernden Handelsstreit zwischen China und den USA, gegenseitige Beschränkungen zu mindern. Dass Wettbewerber AMD ebenfalls die Wiederaufnahme der Lieferungen seiner MI308-Chips nach China plant, nachdem die USA ihre Zustimmung zu den Verkäufen erteilt hatten, bescherte auch diesem kräftige Kursgewinne von letztlich 6,4 Prozent.