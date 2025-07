Staatsrechtlerin Brosius-Gersdorf erhält Drohungen

BERLIN (dpa-AFX) - Die von der SPD für das Bundesverfassungsgericht nominierte Staatsrechtlerin Frauke Brosius-Gersdorf wird nach dem Scheitern der Richterwahl im Bundestag bedroht. "Wir haben Drohungen bekommen, also ich vor allem Drohungen bekommen, per E-Mail", sagte sie in der ZDF-Sendung "Markus Lanz". An ihren Lehrstuhl seien Poststücke mit verdächtigem Inhalt geschickt worden. "Ich musste vorsorglich meine Mitarbeitenden bitten, nicht mehr am Lehrstuhl zu arbeiten."

Es gehe ihr den Umständen entsprechend, sagte Brosius-Gersdorf. Die Berichterstattung über die Verfassungsrichterwahl und ihre Person sei "nicht spurlos an mir vorbei gegangen, nicht an mir, nicht an meinem Mann, an meiner Familie, meinem gesamten sozialen Umfeld."