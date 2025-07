Argo ernennt den erfahrenen Branchenveteranen Wilbert Landry in das Board of Directors

Herr Landry verfügt über mehr als vier Jahrzehnte Erfahrung im Bauwesen und der Immobilienbranche, was ihn zu einem wertvollen Neuzugang in der Unternehmensführung macht. Als Gründer und President von Landry Construction Inc. mit Sitz in Kenner (Louisiana) leitet Herr Landry seit 1989 ein vielfältiges Portfolio an Projekten, darunter gewerbliche Entwicklungsprojekte für große Marken wie ExxonMobil und Shell, Mehrfamilienhäuser und Umbaumaßnahmen in Postämtern in der gesamten Gulf South-Region der Vereinigten Staaten. Seine Kompetenz bei der Leitung komplexer Projekte und sein Engagement für operative Spitzenleistungen stehen im Einklang mit Argos Bekenntnis zu Innovation und Qualität.

Herr Landry, ein Veteran des Vietnamkriegs, diente von 1969 bis 1973 in der United States Air Force und erreichte den Rang eines E-4. Er hat einen B.S.-Abschluss in Rechnungswesen von der University of New Orleans, der seinen strategischen Ansatz in den Bereichen Finanzen und Betrieb geprägt hat. Neben seiner Führungstätigkeit in der Baubranche ist Herr Landry Miteigentümer und Manager von Plaza Park Management. In dieser Funktion betreut er mehr als 80 Wohneinheiten und mehrere Immobilien in New Orleans und ist für alle Aspekte der strategischen Planung, Verhandlungen mit Dienstleistern, Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und den operativen Betrieb verantwortlich.

„Wir freuen uns sehr, Herrn Landry in unserem Board of Directors begrüßen zu dürfen“, so Scott Smale, CEO von Argo. „Seine umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Bauwesen, Immobilien und operatives Management wird zusammen mit seinen bewährten Führungskompetenzen und seinem strategischen Verständnis dazu beitragen, unser Ziel zu fördern, innovative Zusatzstoffe auf Basis von Graphen für die Beton-, Zement- und Asphaltindustrie bereitzustellen.“

Herr Landry äußerte sich begeistert über seine neue Rolle und erklärte: „Es ist mir eine Ehre, dem Board von Argo beizutreten und einen Beitrag zur Vision des Unternehmens zu leisten. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team, um das Wachstum und den Erfolg des Unternehmens zu unterstützen.“