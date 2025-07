Gold, Genehmigungen und Gewinnmargen: Tocvan-CEO im exklusiven Interview Im Rahmen eines exklusiven Telefoninterviews mit Brodie Sutherland, CEO von Tocvan Ventures Corp., konnten tiefere Einblicke in die aktuelle Entwicklung und strategische Ausrichtung des aufstrebenden Unternehmens gewonnen werden. Im Zentrum des Gesprächs stand die Pilotminenanlage beim Gran Pilar Gold-Silber-Projekt in Sonora, Mexiko – ein vielversprechendes Vorhaben, das sich in einer entscheidenden Phase der Umsetzung befindet.