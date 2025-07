Zahlen über Erwartungen, Aktie tiefrot

Sollte der Kursrutsch vom Dienstag nicht bald wieder aufgefangen werden und die BlackRock-Aktie mindestens über 1.090 US-Dollar zulegen, müssten kurzzeitige Abschläge auf die einstige Widerstandszone von rund 1.000 US-Dollar eingeplant werden. Dabei darf es ruhig sogar noch auf 982,50 US-Dollar abwärtsgehen, wo die Aktie auf ihr 38,2 % Fibonacci-Retracement und damit eine erste potenzielle Trendwendestelle träfe. Dieser Bereich sollte im Anschluss nach Bodenbildungstendenzen abgesucht werden. Übergeordnet wird BlackRock aus technischer Sicht Kurspotenzial an 1.200 US-Dollar zugetraut, in den letzten Tagen hat das Wertpapier seine Fühler bereits in diese Richtung ausgestreckt. Eine zweite potenzielle Trendwendestelle liegt dagegen bei 893,55 US-Dollar und könnte im Rahmen einer längeren 123-Konsolidierung angesteuert werden. Für das Long- sowie Short-Szenario werden gleich im Anschluss zwei passende Scheine vorgestellt.

Trading-Strategie: