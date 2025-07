Chance auf neue Rekorde weiter hoch

Innerhalb des seit Anfang Juli etablierten Abwärtstrend könnte der Dow Jones in den kommenden Tagen noch in den Bereich von 43.870 Punkten und darunter 43.696 Punkte zurücksetzen. Hierauf könnten Investoren ein entsprechendes Short-Engagement im übergeordneten Aufwärtstrend eingehen, dies unterläge jedoch sehr viel höheren Risiken. Sicherer wäre es, einen Ausbruch mindestens über ein Niveau von 44.770 Punkten abzuwarten, womit erneut die Rekordstände aus Anfang dieses Jahres bei 45.065 Punkten in den Fokus rücken dürften. Sollte diese Hürde fallen, würde der Weg in Richtung 48.333 Punkte beim Doc Jones Index frei werden und sich für ein entsprechend längeres Engagement auf der Oberseite anbieten.

Trading-Strategie: