DAX ins Minus abgedreht

Zwar lassen sich auf Sicht der nächsten Stunden und sogar Tage noch weitere Kursgewinne für den DAX bis in den Bereich um 24.255 und darüber an 24.460 Punkte ableiten, spätestens an dieser Stelle könnte aber ein Topping-Muster auf eine bevorstehende zweite Verkaufswelle hindeuten und den Index insgesamt auf 23.840 Punkte in der zweiten Julihälfte talwärts drücken. Mit einem kleinen Zwischenstopp sollte aber um 23.975 Punkten gerechnet werden. Im Anschluss allerdings könnte der DAX seine Rallye wieder aufnehmen und neue Rekorde bei 24.730 und darüber 24.961 Punkten anstreben. Misslingt an dem favorisierten Trendwendepunkt von 23.840 Zählern jedoch eine nachhaltige Stabilisierung, könnte es unter Umständen noch auf 23.643 und darunter 23.476 Punkte weiter talwärts gehen. Erschwerend hinzukommen noch die drohenden Importzölle der USA von insgesamt 30 Prozent auf alle Waren aus der EU, sollte der Zollstreit ohne eine Einigung weiter eskalieren.

Aktuelle Lage