Bergbau im Aufschwung – Liberia auf der Überholspur

Das kanadische Goldexplorationsunternehmen Pasofino Gold (ISIN: CA7026573054, WKN: A3CSQB) lässt in diesen Tagen die Machbarkeitsstudie für das Goldprojekt Dugbe aktualisieren. Dugbe liegt in Liberia, rund 76 km von der westafrikanischen Küste und dem Hafen von Greenville entfernt.

Die Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2022 lieferte überzeugende wirtschaftliche Daten und taxierte den Nettogegenwartswert des Projekts (bei 5 % Abzinsung) auf 761 Mio. USD nach Steuern, den IRR auf 36,8 % Für das an der Börse mit gut 40 Mio. EUR bewertete Unternehmen stellt Dugbe das zentrale Asset dar.

Pasofino Gold aktualisiert Studie zu Dugbe

Ein Asset, das die angepeilten Investitionsausgaben von 435 Mio. USD schneller amortisieren könnte als gedacht. Die 2022er Studie ging noch von einem Goldpreis von 2.100 USD aus. Zu den aktuellen Preisen ist die Lagerstätte naturgemäß mehr wert.

In Liberia gibt es noch große Lagerstätten mit günstigen geologischen Begebenheiten – eine Kombination, die in stark explorierten Bergbauregionen wie Kanada und Australien kaum noch anzutreffen ist. 2,3 Mio. Feinunzen Gold sollen der Studie zufolge hier über einen Zeitraum von 14 Jahren abgebaut werden. Die Frage an die Geologen des Unternehmens nach den Vorzügen des Standorts bringt immer wieder dieselben Antworten hervor: Tagebau, geringer Abraum, hoher Erzgehalt.

Pasofino Gold ist nicht das einzige Explorationsunternehmen vor Ort: Liberia gilt als aussichtsreicher Standort und erlebt derzeit einen starken Aufschwung des Bergbaus – wie weite Teile Westafrikas derzeit.

Westafrikanische Staatschefs im Weißen Haus

Das Interesse an den reichen Vorkommen in der Region wächst angesichts der geopolitischen Bedeutung von Rohstoffen gerade enorm. In der vergangenen Woche empfing US-Präsident Donald Trump die Staatschefs aus Senegal, Gabun, Liberia, Mauretanien und Guinea-Bissau.

Die USA planen einen politischen Shift: Trump zufolge soll der Handel fortan die Entwicklungshilfe ablösen. „Im Gegensatz zu ihrer Vorgängerregierung, die ihre Hilfe an demokratische Reformen knüpfte, betont der aktuelle US-Ansatz gemeinsame Sicherheitsinteressen und wirtschaftliche Zusammenarbeit“, kommentierte Manji Cheto, eine in Afrika hoch angesehene Wirtschafts- und Politikführerin von der globalen CEO-Beratungsfirma Teneo, in einer Kundenmitteilung.