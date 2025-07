Veganz Group AG stärkt Eigenkapitalbasis durch Kapitalmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von rund 7,1 Mio. Euro

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN FREIGABE, BEKANNTMACHUNG, VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG, VERBREITUNG ODER WEITERLEITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, SÜDAFRIKA BZW. EINER ANDEREN JURISDIKTION BZW. IN DIESE LÄNDER ODER JURISDIKTIONEN, IN DENEN EINE FREIGABE, BEKANNTMACHUNG, VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERLEITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

Ludwigsfelde, den 16. Juli 2025 - Der Vorstand der Veganz Group AG (ISIN: DE000A3E5ED2 / WKN: A3E5ED / Symbol: VEZ) ("Gesellschaft" oder "Veganz"), ein führender Innovator im Bereich pflanzlicher Lebensmitteltechnologien, freut sich bekanntzugeben, dass die Gesellschaft ihre Eigenkapitalbasis durch die Ausgabe von neuen Aktien aus dem bedingten und genehmigten Kapital deutlich gestärkt hat.

Durch die kombinierten Kapitalmaßnahmen wurde das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1.377.198,00 auf EUR 2.028.703,00 erhöht. Die neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien, haben jeweils einen anteiligen Betrag von EUR 1,00 am Grundkapital der Gesellschaft und volle Gewinnanteilsberechtigung ab dem 1. Januar 2024 ("neue Aktien"). Die Anzahl der neuen Aktien entspricht rund 32 Prozent des Grundkapitals und der Stimmrechte der Gesellschaft.

Die Bezugsfrist der Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2023 und unter Gewährung eines Bezugsrechts für bestehende Aktionäre im Verhältnis 11 zu 4 ist am 30. Juni 2025 abgelaufen. Ein Teil der nicht von den Bezugsberechtigten gezeichneten neuen Aktien wurde im Rahmen einer prospektfreien Privatplatzierung bei bestehenden Aktionären der Gesellschaft sowie neuen langfristig orientierten Investoren platziert.

Im Rahmen der Kapitalmaßnahmen wurde ein Gesamtvolumen in Höhe von rund EUR 7,1 Mio. realisiert. Die Ausgabe der neuen Aktien dient hauptsächlich der Stärkung der Eigenkapitalbasis, dem Ausbau der Produktionskapazitäten sowie der Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums.

"Die erfolgreiche Platzierung ist ein wichtiger Meilenstein für die Veganz Group. Sie zeigt das Vertrauen des Marktes in unsere Wachstumsstrategie und unser nachhaltiges Geschäftsmodell. Wir sind überzeugt, dass wir mit den Kapitalmaßnahmen die Grundlage für die nächste Wachstumsphase legen, in der wir substanziellen Shareholder Value schaffen wollen", erklärt Jan Bredack, Gründer und CEO der Veganz Group AG.