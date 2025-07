Partnerschaft vertieft: Steyr Motors geht steil!

Vor allem diese dürften jetzt, um ihre Positionen mit weniger hohen Verlusten loswerden zu können, auf einen erneuten Bullensturm hoffen. Und tatsächlich ist die Aktie in den vergangenen Tagen wieder angesprungen. Weiteren Rückenwind erhält das Papier am Mittwoch durch eine starke Auftragslage. Kann das einen neuen Hype entfachen?

Partnerschaft mit Defenture wird vertieft

Wie das Unternehmen in einer am Morgen veröffentlichten Pressemeldung mitgeteilt hat, wird der österreichische Spezialmotorenhersteller seine Kooperation mit dem niederländischen Rüstungsunternehmen Defenture vertiefen. Defenture stellt gepanzerte Truppen- und militärische Spezialfahrzeuge her.

Im Rahmen der Partnerschaft wird Steyr Motors seinen M16-Dieselmotor an die Niederländer liefern, die zuletzt eine ganze Reihe von Aufträgen einsammeln konnten, darunter vom österreichischen Bundesheer und der polnischen Armee.

Auftragsbestand dürfte auf neuen Rekordwert klettern

Den finanziellen Impact der vertieften Partnerschaft schätzen die Österreicher "in Millionenhöhe" ein. Im Titel der Pressemitteilung heißt es, ein "neuer Rekordauftragsbestand [sei] absehbar".

Vorstandsvorsitzender Julian Cassutti kommentierte: "Diese Auftragserweiterung bestätigt das internationale Vertrauen in unsere Motorentechnologie und unterstreicht unsere Position als verlässlicher Partner im Bereich militärischer Spezialantriebe. Dieser Folgeauftrag macht deutlich, dass die viel zitierte Zeitenwende inklusive der genehmigten Rüstungsbudgets beginnt, sich in konkrete Aufträge für uns niederzuschlagen."

Jubel schon in der Vorbörse ...

Die Aktie von Steyr Motors verteuerte sich am frühen Mittwochmorgen deutlich zweistellig. Schon in der Vorbörse erzielte das Papier am Handelsplatz Lang & Schwarz Kursgewinne in Höhe von bis zu 12 Prozent.

Mit von der Partie sind dabei wie schon im März risikoaffine Kleinanlegerinnen und -anleger. In den vergangenen Tagen ist die Aktivität in sozialen Medien, allen voran auf Reddit, deutlich angestiegen.

Beliebt ist die Aktie vor allem im deutschsprachigen Ableger des berüchtigten Subreddits r/wallstreetbets. Das Unterforum r/wallstreetbetsGER ist hinsichtlich seiner Reichweite mit 184.000 Usern nicht zu unterschätzen, gerade bei Wertpapieren mit geringem Freefloat oder kleiner Marktkapitalisierung.

Fazit: ... aber das Lachen könnte Anlegern schnell vergehen!

Während das Interesse an der Aktie wieder wächst, ist der Freefloat nach ersten Divestmentmaßnahmen der Holding-Gesellschaft Mutares gestiegen. Das mindert die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer ähnlich scharfen Anstiegsbewegung wie im März kommt.

Außerdem ist die Unternehmensbewertung bereits weit fortgeschritten. Wenngleich der hohe Auftragsbestand zu einem starken Umsatzwachstum führen dürfte, sind die Erträge bislang schwach gewesen. Daher ist Steyr Motors für das laufende Geschäftsjahr laut MarketScreener bereits mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp 30 bewertet.

Zum Vergleich: Deutz, das ebenfalls Spezialmotoren für militärische Anwendung herstellt, kommt aktuell auf ein KGV von 17,7 und ist damit deutlich günstiger. Zudem dürfte jeder starke Kursanstieg erneut zu Gewinnmitnahmen von Mutares führen. Daher deutet alles darauf hin, dass jeder neue Hype um die Aktie äußerst kurzlebig sein dürfte.

Über ein Plus von beachtlichen 28 Prozent dürften sich dagegen Anlegerinnen und Anleger freuen, die schon vor dem jüngst wieder erwachten Interesse eingestiegen – und dem Rat von unserem Börsenexperten Markus Weingran gefolgt sind, der die Aktie in seiner wallstreetONLINE Börsenlounge frühzeitig empfohlen hatte.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion