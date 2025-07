Aktien Frankfurt Ausblick Dax droht Rückfall unter 24.000 Punkte Auch nach vier schwächeren Börsentagen in Folge ist am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch nicht mit einer Erholung zu rechnen. Vorbörsliche Indikationen lassen neuerliche Verluste zum Handelsbeginn erwarten, womit der Dax noch etwas weiter von …