Ceconomy wird zuversichtlicher

Maker123 schrieb 27.06.25, 14:23

Hier passieren meiner Meinung nach in letzter Zeit komische Dinge.

14.01.25 Kellerhals kauft Aktien um sie wenig später am selben Tag vermutlich mit leichtem Verlust zu verkaufen.

28.04.25 EQS-Adhoc: CECONOMY AG: Ausscheiden des Vorstandsvorsitzenden Dr. Karsten Wildberger

16.06.25 EQS-Adhoc: CECONOMY AG: Ausscheiden des Aufsichtsratsvorsitzenden Thomas Dannenfeldt

Christoph Vilanek als neuer Aufsichtsratsvorsitzenden



Warum verlassen uns zwei tragende Säulen? Klar, es können persönliche Gründe sein. Es könnte aber auch sein, dass sie wissen was kommen wird und dass für sie bald keine Verwendung mehr da sein wird.

Auch ich habe das Gefühl, dass hier jemand am einsammeln ist. Es gab schon mehrfach Gerüchte über JD.com

Brauchen die den CEO und Aufsichtsratsvorsitzenden, wenn sie den Laden übernommen haben? Der Trade von Kellerhals wirkt auf mich so, als ob er impulsgetrieben einen Insiderkauf gemacht hat und ihm dann jemand darauf aufmerksam gemacht hat, dass es einer ist, woraufhin er dann durch den kleinen Verlust den Trade rückgängig machen wollte.

Vilanek hat bereits bei Freenet Erfahrungen mit Übernahme- und Verkaufsverhandlungen im Zuge von Sunrise. Für mich die perfekte Person um den Laden zu verkaufen.

Vermutlich zieht sich das Ganze so sehr in die Länge, weil man sich mit dem Käufer bis jetzt nicht auf den Preis einigen konnte.

Es wirkt aber auf mich so, dass das Interesse groß ist.

Vielleicht alles nur eine Frage der Zeit. Wie seht ihr das?