Baader Bank senkt K+S auf 'Reduce' und Ziel auf 13 Euro

aufgepasst schrieb gestern 17:59

Fakt ist der Dollarkurs war am 31.12.2024 bei 1.04 und am 30.06.2025 bei 1,18 und das ist eben eine ganz erhebliche Veränderung. (Die meisten anderen deutschen Unternehmen sind nicht so Dollarabhänging)



In den meisten Fällen ist das Ergebnis des Impairment-Tests = alles gut, weil es einen Puffer gibt. Der lag bei k+s 2024 bei der ZGE Kali bei 1,086 MRD nach 1,363 MRD in 2023. Der ist jetzt eben weg und wenn der Dollar in H2 weiter so heftig fällt - dann wird voraussichtlich noch mehr abgeschrieben werden müssen.



Und ja natürlich muss man bei einem DCF-Modell von Prognosen ausgehen - und es gilt - „Prognosen sind schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen.“ - aber so ist es nunmal. Und k+s nimmt für den zukünftigen Kalipreis hier hauptsächlich die Argus-Studie. Ohne Annahmen des zukünftigen Erlöses könnte man ja auch sonst gar keine Investitionsrechnungen machen.



Aber du hast Recht es gibt bei Commodity keine Preissetzungsmacht und man ist praktisch vom Weltmarktpreis abhängig. Deshalb empfiehlt es sich meist den Kostenführer im Depot zu haben. Die Wettbewerber mit so hohen Grenzkosten wie sie k+s in den deutschen Werken hat sind langfristig doch meist die Dummen.



Und es stimmt auch - die Börse macht meist ihr eigenes Ding - deshalb notieren manche Firmen über und andere unter dem Buchwert. Und auch hier hat die Börse ja massiv eskomptiert obwohl 2 MRD Buchwert wegfallen - ist die Marktkapitalisierung nur um einen kleinen Bruchteil gefallen.



Grüße aufgepasst