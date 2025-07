Pharma-Zölle kommen – DAX-Gesundheitswerte unter Druck

Die Aussicht auf neue US-Strafzölle auf importierte Medikamente versetzt Europas Pharmabranche in Alarmbereitschaft. US-Präsident Donald Trump kündigte am Dienstag an, wahrscheinlich bereits "Ende des Monats" erste Importzölle auf Arzneimittel einzuführen, mit einem stufenweisen Anstieg auf bis zu 200 Prozent innerhalb eines Jahres. Betroffen wären insbesondere Unternehmen mit Produktionsstandorten außerhalb der USA und damit auch zahlreiche deutsche und europäische Pharmakonzerne.

"Wir fangen mit niedrigen Zöllen an und geben der Industrie ein Jahr oder so, um Kapazitäten in den USA aufzubauen, dann erhöhen wir deutlich", so Trump gegenüber Reportern in Washington. Laut US-Handelsminister Howard Lutnick sollen Details zur Maßnahme in den kommenden Wochen bekanntgegeben werden, sobald die laufenden Untersuchungen abgeschlossen sind. Eine endgültige Entscheidung steht zwar noch aus, doch die Richtung ist klar.