Mögliches Wachstum durch Stablecoin-Richtlinie!

In dieser Woche könnte die Kryptoindustrie eine engere Verbindung zur Finanzwelt herstellen, da im US-Kongress mehrere Gesetzesentwürfe zur Diskussion stehen, die möglicherweise zahlreiche Unternehmen dazu ermutigen, eigene Stablecoins zu emittieren. Sofern Präsident Trump das Gesetz unterzeichnet, wären Stablecoins durch liquide Mittel, wie US-Dollar und kurzfristige Staatsanleihen, abzusichern. Zudem wären die Emittenten verpflichtet, die Zusammensetzung ihrer Reserven monatlich offenzulegen. Im August 2023 hat der Zahlungsdienstleister PayPal einen Stablecoin in US-Dollar eingeführt und ist damit das erste bedeutende Unternehmen im Bereich der Finanztechnologie, das digitale Währungen für Zahlungs- und Überweisungszwecke implementiert hat.

Am 20. Juli 2015 erfolgte der Re-IPO von PayPal. Damals lag der Kurs bei rund 41 US-Dollar. Unter anderem profitierte der Kurs danach von den Verwerfungen durch die COVID-19-Pandemie und stieg zum Allzeithoch am 23. Juli 2021 bei 309,48 US-Dollar auf. Nach dem Hoch folgte eine kräftige Abwärtsbewegung, die von einer Stabilisierung beendet wurde. Das partielle Tief bei 50,25 US-Dollar am 27. Oktober 2023 war danach von einer Zwischenerholung geprägt. Das Tief durch den Abverkauf der Aktien aufgrund des von Donald Trump ausgerufenen Liberation-Day am 7. April 2025 kratzte mit 55,85 US-Dollar wieder an der Marke des partiellen Tiefs. Aktuell notiert der Kurs fester bei 73,54 US-Dollar. Dabei wurde am 3. Juli der Widerstand bei 76,99 US-Dollar getestet. Als einer der ersten großen Herausgeber von Stablecoins könnte PayPal diesen sogenannten „first mover advantage“ durch die liberalere Gesetzgebung nutzen und dadurch weiter wachsen. Mit einem erwarteten KGV 2025 bei 14,48 ist PayPal nicht mehr teuer. Dabei sind weitere Gewinnsteigerungen Konsens, wo das erwartete KGV 2027 auf 11,44 sinken würde. Gelingt das Wachstum, wäre die Aktie ein Schnäppchen. Unter dieser Prämisse wäre die Überwindung des Widerstandes bei 76,99 US-Dollar nur eine Frage von Tagen bis wenigen Wochen. Bei einer endogenen Kursschwäche könnte die Unterstützung bei 67,08 US-Dollar den Kurs bremsen.

PayPal Holdings, Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Für PayPal tun sich aufgrund der neuen und liberaleren Regularien in den USA große Chancen auf, nachdem das aktuelle KGV bei 14,48 für eine Technologiegröße günstig erscheint. Mit einem Open End Turbo Long (WKN JB1G8R) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie der PayPal Inc. in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,78 profitieren. Das Ziel sei bei 84,54 US-Dollar angenommen (2,62 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 26 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 65,10 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 0,95 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,3 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JB1G8R Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,66 – 1,67 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 54,63 US-Dollar Basiswert: PayPal Holdings, Inc. KO-Schwelle: 54,63 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 73,36 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 2,62 Euro Hebel: 3,78 Kurschance: + 57 Prozent Quelle J.P. Morgan

