Makenita Resources durchteuft in jedem Bohrloch im Rahmen des ersten auf Silber ausgerichteten Bohrprogramms in Ontario eine Sulfidmineralisierung 16. Juli 2025 / IRW-Press / Makenita Resources Inc. (KENY: CSE, KENYF: OTCID, A40X6P: WKN) freut sich, den erfolgreichen Abschluss seines zuvor angekündigten ersten Bohrprogramms auf dem Silberprojekt Hector in Ontario, Kanada, bekannt zu geben. Das …