Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 24-2025

Geschätzte Leserschaft,

Kupfer und Silber geben weiterhin klar den Ton an! Während das rote Metall in der vergangenen Woche mit etwa 5,89 US$ je Pfund ein Allzeit-Hoch erreichte, schoss Silber auf rund 39 US$ je Unze und damit auf ein 14-Jahres-Hoch. In Euro gerechnet sogar auf ein neues Allzeit-Hoch von 33,48 Euro am 14. Juli! Während bei Kupfer einmal mehr vor allem Zoll-Eskapaden Trumps im Vordergrund standen, sind es bei Silber handfeste Fundamentaldaten, die auch weiterhin für einen steigenden Silberpreis sorgen dürften. Gut für all diejenigen unter Ihnen, die frühzeitig auf die richtigen Pferde gesetzt haben!

Bleiben Sie gut informiert!

Ihr Jochen Staiger und das SRC-Team

Spezialreports

Die brandneuen Swiss Resource Capital Spezialreports zu den Themen Edelmetalle, Batteriemetalle und Uran sind verfügbar! Es erwarten Sie viele Informationen zu den entsprechenden Metallen, spannende Interviews und Investmentideen. Die kostenlosen Spezialreports können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.rohstoff-reports.com/

Aktie der Woche

Equinox Gold fördert im zweiten Quartal knapp 220.000 Unzen und erwartet fürs zweite Halbjahr eine noch höhere Ausbeute

Laut Equinox Gold belief sich die gesamte konsolidierte Produktion im zweiten Quartal auf 219.122 Unzen, einschließlich 51.274 Unzen von Greenstone und 72.823 Unzen von den Calibre Mining-Anlagen, was den Erwartungen entsprach. Angesichts des erfahrenen Bau- und Betriebsteams, das über beträchtliche Erfahrungen bei der Inbetriebnahme verfügt, erwartet das Unternehmen einen effektiven Hochlauf bis zum Jahresende und bis ins erste Quartal 2026.

News: Equinox Gold meldet für das zweite Quartal 2025 eine Goldproduktion von 219.122 Unzen Greenstone-Goldmine erwartet ein stärkeres zweites Halbjahr, Valentine-Goldmine auf Kurs Kanadische Cornerstone-Vermögenswerte markieren Wendepunkt bei Produktionsumfang

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Weiter Videos finden Sie unter folgenden Links:

Unternehmensnews

Endeavour Silver reißt die 2,5 Millionen Unzen Marke

Endeavour Silver meldete für das zweite Quartal 2025 eine Produktion von 1.483.736 Unzen Silber und 7.755 Unzen Gold, was in Kombination mit der Basismetallproduktion einer Silberäquivalent-Gesamtproduktion von 2,5 Millionen Unzen entspricht.

News: Endeavour Silver produziert im 2. Quartal 2025 1.483.736 Unzen Silber und 7.755 Unzen Gold (2,5 Mio. Unzen Silberäquivalent)

Fortuna Mining fördert weit mehr als 61.000 Unzen Gold im abgelaufenen Quartal

Die Förderung aus dem laufenden Betrieb belief sich auf 61.736 Unzen; verglichen mit 56.000 Unzen

Gold in Q2-2024 und 58.820 Unzen Gold in Q1-2025. Fortuna bekräftigte seine aktualisierte Jahresproduktionsprognose für 2025 im Bereich von 309.000 bis 339.000 GEO.

News: Fortuna liefert im zweiten Quartal eine Produktion von 71.229 Unzen Goldäquivalent aus dem laufenden Betrieb

Fury Gold Mines stößt auf starke Lithiumstruktur

Das Unternehmen stieß unter anderem auf 32,35 Meter mit 1,16 % Li2O und 22,48 Meter mit 1,19 % Li2O, wobei der lithiummineralisierte, spodumenhaltige Pegmatit in der Tiefe und in Streichrichtung weiterhin offen ist, was weitere Bohrungen rechtfertigt.

News: Fury durchteuft 32,35 m mit 1,16 % Li2O bei der Entdeckung Ninaaskumuwin

IsoEnergy und Purepoint Uranium stoßen auf Neuentdeckung

Die beiden Unternehmen durchschnitten in zwei Bohrlöchern eine Uranmineralisierung, wobei die Gammasonde bis zu 79.800 Zählungen pro Sekunde anzeigte. Die Abschnitte befinden sich in stark verändertem Grundgestein, was auf ein aktives uranhaltiges hydrothermales System hindeutet.

News: IsoEnergy und Purepoint bestätigen Uranentdeckung bei ersten Bohrungen auf dem Dorado Joint Venture Projekt

Meridian Mining erbohrt starke Kupfermineralisation

Meridian erbohrte kupferdominierte Erzschichten mit einem Gehalt von unter anderem 28,6 Metern @ 3,5g/t AuEq (2,6% CuEq) bei Cabaçal. Hier wurden stärkere Kupfererzzonen als erwartet angetroffen, die die lokale Gehaltskontinuität verbessern dürften.

News: Meridian bohrt kupferdominierte Erzschichten mit einem Gehalt von 28,6m @ 3,5g/t AuEq (2,6% CuEq) bei Cabaçal

Osisko Development erreicht positive Ergebnisse bei Erzsortierung

Das Unternehmen vermeldete unter anderem 84-89 % Goldgewinnung durch Sortierung von mittelgroßem und übergroßem Probenmaterial sowie eine 92%ige Goldgewinnung bei kleinem, 6-10mm großen Steinen.

News: Osisko Development gibt positive Ergebnisse der Erzsortierung in großen Mengen für das Cariboo-Goldprojekt bekannt.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Swiss Resource Capital AG

Profitieren Sie von unserem über Jahrzehnte aufgebauten einzigartigen Netzwerk zu Bergbauunternehmen, Brokern, Analysten und Branchenkennern und abonnieren Sie jetzt kostenlos und absolut unverbindlich unseren Newsletter!

Investieren in den Megatrend Rohstoffe – Grundpfeiler der Elektromobilität und vieler Zukunftstechnologien