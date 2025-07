Smarte Rasenbewässerung steuert clever und spart Zeit

Innovative, ressourcenschonende und präzise Gartenpflege jetzt online und im Fachhandel für 649 EUR erhältlich

BERLIN, 16. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Ob Stadtgarten oder Familienrasen: Die gleichmäßige und wassersparende Rasenbewässerung ist für viele Gartenbesitzerinnen und -besitzer eine Herausforderung. Herkömmliche Sprinklersysteme passen sich nicht automatisch an Wetteränderungen an. In der Praxis ist die gleichmäßige Bewässerung schwierig und auch Installation und Steuerung sind oft mit mehr Aufwand verbunden.