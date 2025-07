DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Brenntag auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Aktien von Brenntag von 75 auf 52 Euro gesenkt und die Papiere von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Der Chemikalienhändler habe zwar Potenzial, das Problem sei aber das Timing, schrieb Tristan Lamotte in seiner am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. Sein Geschäft unterliege vergleichsweise hohen zyklischen Schwankungen. Im Bereich Prozesschemikalien bekomme man den aktuell stark anziehenden Preisdruck immer stärker zu spüren. Mit seiner operativen Ergebnisprognose (Ebita) für 2025 liegt Lamotte laut eigener Aussage um 7 Prozent unter dem Konsens./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2025 / 08:07 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 56,10EUR auf Tradegate (16. Juli 2025, 09:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tristan Lamotte

Analysiertes Unternehmen: Brenntag

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 52

Kursziel alt: 75

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m