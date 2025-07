US-Entscheidung zu China-Geschäften treibt Nvidia Kursziele auf Rekordniveau!

Der US-Chiphersteller Nvidia hat nach einer politischen Kehrtwende in Washington einen entscheidenden Schritt zurück in den wichtigen chinesischen Markt gemacht – und könnte dadurch einen beispiellosen Wachstumsschub erleben. Analysten von mehreren führenden Investmenthäusern reagierten umgehend mit kräftigen Anhebungen ihrer Kursziele. Besonders bullishe Stimmen sehen den Weg für eine Marktkapitalisierung von 5 Billionen US-Dollar geebnet.

Nachdem die US-Regierung am Dienstag die Exportrestriktionen für Nvidias leistungsfähige H20-GPUs gelockert hat, kündigte das Unternehmen an, die Auslieferung dieser Chips nach China "bald wieder aufzunehmen". In einem offiziellen Blogbeitrag erklärte Nvidia: