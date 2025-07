Devisen Euro erholt sich von Vortagesverlusten - Pfund steigt nach Preisdaten Der Euro hat sich am Mittwoch ein Stück weit von den Kursverlusten vom Vortag erholt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1626 US-Dollar gehandelt, nachdem sie am Vorabend zeitweise unter 1,16 Dollar gefallen war. Am Dienstag hatte …