Commerzbank-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei Erreichen des Jahreshochs

Der Höhenflug der Commerzbank-Aktie, der Anfang 2024 im Bereich von 10 Euro seinen Anfang hatte, fand am 9.7.25 bei 30,74 Euro seinen vorläufigen Höhepunkt. Nachdem die Aktie bis zum 14.7.25 auf bis zu 27,99 Euro korrigiert hatte, startete sie am 16.7.25 bei 28,30 Euro freundlich in den Handelstag.

Da die Commerzbank ihre Profitabilität kontinuierlich steigert und die Erwartungen übertreffen könnte, bekräftigten die Experten der Deutsche Bank mit einem von 29 auf 33 Euro angehobenen Kursziel ihre Kaufempfehlung für die Commerzbank-Aktie. Kann die Aktie auf dem Weg zu den hohen Kurszielen in den nächsten Wochen zumindest wieder das alte Hoch bei 30,74 Euro erreichen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.