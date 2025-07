ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung Dax ringt mit 24.000-Punkte-Marke Der deutsche Leitindex Dax ist am Mittwoch unter Druck geblieben. In den ersten Handelsminuten fiel er kurzzeitig wieder unter die Marke von 24.000 Zählern. Zuletzt lag der Index mit 24.015 Punkten leicht im Minus. "Inflation durch Zölle wird in …