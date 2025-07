Renaults Gewinnwarnung: Aktie crasht 17,5 Prozent & zieht Auto-Aktien mit sich

Renault hat nach einem schwachen ersten Halbjahr seine Prognosen gesenkt und Finanzchef Duncan Minto zum Interims-CEO ernannt. Die operative Marge für 2025 wird nun mit 6,5 Prozent erwartet – zuvor waren es "über 7 Prozent". Auch die Cashflow-Prognose wurde deutlich reduziert: Statt der erhofften mehr als 2 Milliarden Euro peilt Renault nun nur noch 1 bis 1,5 Milliarden Euro an. Der Free Cashflow im ersten Halbjahr wird bei lediglich 47 Millionen Euro liegen – "verursacht durch verspätete Abrechnungen und einen Rückgang sowohl im Pkw- als auch im Transportermarkt in Europa", so der Konzern.

Die Aktie bricht nach der Gewinnwarnung um bis zu 17,5 Prozent ein. Auch andere Autohersteller wurden mit nach unten gezogen: BMW verloren 1,5 Prozent, Mercedes-Benz 1,2 Prozent und Volkswagen 1,8 Prozent. Die neue Margenprognose sei zwar "noch immer solide, auch im Vergleich zu Wettbewerbern", schrieb Deutsche-Bank-Analyst Christoph Laskawi. "Die Gewinnwarnung sei jedoch ein weiterer Schlag für die Stimmung gegenüber den Aktien." Laskawi senkte in Folge seine Gewinnschätzungen für 2025 und die Jahre danach.