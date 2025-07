Fuchs-Aktie bricht ein nach Gewinnwarnung

MdBJuppZupp schrieb 08.05.25, 19:45

Die HV war nicht so gut besucht. Das Kongresscentrum in Mannheim war nur schwach besetzt. Es gab Kartoffelsalat mit Würstchen und gefüllte Gemüse-Maultaschen mit Tomatensauce. Aktionärsgeschenke gibt es leider nicht mehr. Das war früher besser. Aber immerhin noch eine Präsensveranstaltung und mit den Eintrittskarten auch ein MVV Nahverkehrsticket für die Anreise. Wie haben gute Gespräche mit anderen Teilnehmern führen können und im Anschluss ging es zum Shoppen in die Mannheimer Einkaufszone, so das es ein schöner Tag war. :)