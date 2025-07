Anleger bekommen einfach nicht genug: MP Materials mit Apple-Deal auf Rekordhoch

Für die bis vor kurzem kaum bekannte Aktie von MP Materials geht der Höhenflug nach der Vereinbarung mit einem der weltgrößten Konzerne weiter. Am Dienstag stiegen die Papiere des Unternehmens um 20 Prozent und schlossen bei 58,22 US-Dollar – ein neuer Rekordwert.

Kein iPhone, kein iPad und auch kein Macbook kommt ohne sie aus. Und obwohl seltene Erden nicht besonders selten sind, ist ihre Gewinnung kompliziert und aufwändig. Tech-Riese Apple will bei den kritischen Rohstoffen kein Risiko eingehen und sichert sich einen langfristigen Deal mit MP Materials, dem führenden Produzenten in der westlichen Hemisphäre.

Der Deal ist der jüngste Erfolg für MP Materials, nachdem das Unternehmen erst vor wenigen Tagen eine Vereinbarung mit dem US-Verteidigungsministerium getroffen hatte, um seltene Erden für den Staat zu liefern. Die Aktie kennt seitdem kein Halten mehr und hat in den letzten 30 Tagen um beeindruckende 91 Prozent zugelegt. Vorbörslich geht es am Mittwoch mit einem Plus von über 5 Prozent weiter aufwärts über die Marke von 60 US-Dollar.

Im Rahmen der Vereinbarung wird MP Materials seine Produktionskapazitäten im texanischen Fort Worth ausbauen. Apple und MP werden gemeinsam eine Recycling-Infrastruktur in Mountain Pass, Kalifornien, entwickeln, um recycelte Materialien zu verarbeiten. Die ersten Lieferungen sind für 2027 geplant, wobei Apple bereits eine Vorauszahlung von 200 Millionen US-Dollar geleistet hat.

Seltene Erden sind unverzichtbar für die Herstellung von Magneten, die in Smartphones, Computern und anderen elektronischen Geräten verwendet werden, sowie in der Verteidigungsindustrie, etwa für Elektromotoren und Navigationssysteme. Zwar spielt China nach wie vor die dominierende Rolle im weltweiten Abbau und in der Verarbeitung von seltenen Erden. Allerdings konnte sich MP Materials als westliches Gegengewicht etablieren.

Recycling gewinnt zunehmend an Bedeutung und wird zu einem wichtigen Bestandteil der Lieferketten für Metalle. Im Jahr 2024 entfielen fast 10 Prozent des US-amerikanischen Kupferverbrauchs auf Recycling.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





