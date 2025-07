17 Millionen Menschen in Deutschland leben allein

WIESBADEN (ots) -



- Zahl in den letzten 20 Jahren um 21,8 % gestiegen

- Armutsgefährdungsquote von Alleinlebenden nahezu doppelt so hoch wie in der

Bevölkerung insgesamt

- Anteil Alleinlebender hierzulande mit 20,6 % deutlich über EU-Schnitt von 16,2

%



Gut 17,0 Millionen Menschen in Deutschland leben allein. Das ist gut jede fünftePerson (20,6 %), wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach Erstergebnissendes Mikrozensus 2024 mitteilt. Die Zahl der Alleinlebenden ist in denvergangenen 20 Jahren deutlich gestiegen - gegenüber 2004 um 21,8 %. Damalslebten noch 14,0 Millionen Menschen hierzulande allein. Ihr Anteil an derBevölkerung betrug 17,1 %.Ältere Menschen leben besonders häufig allein: In der Altersgruppe 65plus wohntegut jede dritte Person allein (34,0 %), bei den mindestens 85-Jährigen war esmehr als jede zweite (56,0 %). Aber auch unter den jungen Erwachsenen zwischen25 und 34 Jahren war der Anteil mit 28,0 % überdurchschnittlich hoch. Insgesamtleben Frauen etwas häufiger allein (21,2 %) als Männer (20,0 %).Alleinlebende sind überdurchschnittlich häufig von Armut bedrohtAlleinlebende sind besonders häufig von Armut bedroht. Nach den Ergebnissen derErhebung zu Einkommen und Lebensbedingungen 2024 waren 29,0 % der Alleinlebendenarmutsgefährdet. Die Armutsgefährdungsquote von Alleinlebenden war damit fastdoppelt so hoch wie die der Gesamtbevölkerung (15,5 %). Ähnlich wie letztere istauch die Armutsgefährdungsquote von Alleinlebenden gestiegen: 2023 hatte sie bei26,4 % gelegen (Bevölkerung insgesamt: 14,4 %). Eine Person gilt alsarmutsgefährdet, wenn sie über weniger als 60 % des mittlerenÄquivalenzeinkommens der Gesamtbevölkerung verfügt. 2024 lag dieserSchwellenwert für eine alleinlebende Person in Deutschland netto (nach Steuernund Sozialabgaben) bei 1 381 Euro im Monat.Armut ist vielschichtig und geht über die reine Armutsgefährdung hinaus. Gut einDrittel (35,1 %) aller Alleinlebenden war im letzten Jahr von Armut odersozialer Ausgrenzung bedroht. Das Risiko für Armut oder soziale Ausgrenzung istbei einer Person gemäß Definition dann gegeben, wenn mindestens eine derfolgenden drei Bedingungen zutrifft: Ihr Nettoäquivalenzeinkommen liegt unterder Armutsgefährdungsgrenze, sie ist von erheblicher materieller und sozialerEntbehrung betroffen oder sie lebt in einem Haushalt mit sehr geringerErwerbsbeteiligung.Alleinlebende sind überdurchschnittlich häufig einsamGut jede vierte alleinlebende Person (25,8 %) fühlt sich oft einsam. ImDurchschnitt der Bevölkerung ab 10 Jahren waren es 16,3 %, wie aus Ergebnissender Zeitverwendungserhebung 2022 hervorgeht. Ganz besonders oft waren jüngere