Fuchs senkt Prognosen - US-Zollpolitik belastet

MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Schmierstoffhersteller Fuchs hat nach einem enttäuschenden zweiten Quartal seine Jahresziele für 2025 gekappt. Die Nachfrage sei unter anderem aufgrund des Zollstreits mit den USA weiter zurückhaltend, teilte der MDax-Konzern am Dienstagabend überraschend in Mannheim mit. Zudem dürfte die Konjunktur auch in der zweiten Jahreshälfte schwach bleiben. An der Börse kamen die Nachrichten nicht gut an. Die Aktie brach am Mittwoch im frühen Handel um mehr als 15 Prozent ein. Zuletzt waren sie mit einem Minus von noch rund 13,5 Prozent auf 40,90 Euro abgeschlagenes Schlusslicht im MDax .

Für das Gesamtjahr 2025 rechnet das Fuchs-Management nun mit einem Umsatz und Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) auf Vorjahresniveau. Bisher hatten die Mannheimer ein Umsatzplus auf rund 3,7 Milliarden Euro (Vorjahr: 3,5) und einen Zuwachs beim operativen Ergebnis auf rund 460 Millionen Euro (Vorjahr: 434) im Visier. Am Markt wurden laut Unternehmen im Schnitt zuletzt Erlöse von 3,66 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 459 Millionen Euro erwartet.