ASML Holding - Aktie stürzt ab -8,33 % - 16.07.2025

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die ASML Holding-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +17,66 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ASML Holding Aktie damit um +5,14 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,82 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei ASML Holding auf +5,13 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,33 % geändert.

ASML Holding Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,14 % 1 Monat +7,82 % 3 Monate +17,66 % 1 Jahr -27,31 %

Informationen zur ASML Holding Aktie

Es gibt 394 Mio. ASML Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 259,10 Mrd.EUR wert.

Mit einem Kurseinbruch von fast -8% ist die ASML-Aktie am Mittwochmorgen der große Verlierer unter allen Werten des Euro Stoxx 50 und des Nasdaq 100. Haben die Quartalszahlen des Chipmaschinenbauers Anleger so verschreckt und ergibt sich nun eine gute Kaufgelegenheit? Viel Licht... Um das Fazit vorwegzunehmen: Die Quartalszahlen waren nicht der Auslöser für den herben

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 610 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des zweiten Quartals habe 12 Prozent über dem Konsens gelegen, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am …

ASML Holding Aktie jetzt kaufen?

