US-Zölle nicht das größte Problem - Bestellungen im Fokus

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX) - Daimler-Truck-Chefin Karin Radström hält Zölle nicht für das größte Problem für das Geschäft des Nutzfahrzeugherstellers in den USA. "Weil wir zu einem großen Teil hier produzieren", sagte Radström dem "Handelsblatt". Daimler Truck sei der größte Truck-Produzent Nordamerikas, mit sieben Werken in den USA.

In den USA führt der Konzern unter anderem die Marken Freightliner und Western Star. Wegen der Unsicherheit auf ihrem profitabelsten Markt Nordamerika mussten die Schwaben zuletzt ihren Jahresausblick senken. Daimler Truck geht dort von weniger Lkw-Verkäufen aus und damit auch insgesamt von weniger Umsatz und Gewinn.

Sparprogramm angekündigt



Insgesamt will Daimler Truck wettbewerbsfähiger werden und hatte kürzlich angekündigt, bis 2030 etwa 5.000 Stellen in Deutschland zu streichen. Betroffen ist die zuletzt schwächelnde Marke Mercedes-Benz Trucks, die vor allem in Europa und Lateinamerika vertreten ist./rwi/DP/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 24.076 auf Ariva Indikation (16. Juli 2025, 10:29 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um -1,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,86 %. Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck Holding bezifferte sich zuletzt auf 33,17 Mrd.. Daimler Truck Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 9,4500 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 56,00EUR was eine Bandbreite von -20,85 %/+38,51 % bedeutet.