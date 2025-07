Earnings Season: Quartalszahlen, Analystenerwartungen und Kursreaktionen

Die Berichtssaison startete in den USA am Dienstag traditionell mit den großen Banken. Die Zahlen der Banken liefern dabei einen Ein-und Ausblick in die Realwirtschaft.

JPMorgan übertraf die Erwartungen der Analysten: Die Invest­ment‑Banking‑Gebühren stiegen um 7 Prozent auf 2,5 Milliarden US-Dollar. Der Gesamtumsatz blieb stabil bei rund 45 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 4,96 US-Dollar, ebenfalls besser als prognostiziert.