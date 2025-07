Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Mittwoch gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank um 0,14 Prozent auf 129,25 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,72 Prozent.

Aussagen von Bundesbankpräsident Joachim Nagel dämpften die Stimmung am Anleihemarkt. Er deutete nach den jüngsten Zinssenkungen eine Pause für die nächste Sitzung an. Aus geldpolitischer Sicht sei derzeit "eine Politik der ruhigen Hand gefragt", sagte Nagel dem "Handelsblatt" (Mittwochausgabe). Die nächste Sitzung findet am Donnerstag kommender Woche statt. "Die Zollunsicherheit belastet die Finanzmärkte und schadet der wirtschaftlichen Entwicklung."

Wichtige Konjunkturdaten stehen an diesem Mittwoch in den USA auf der Agenda: Zahlen zur Industrieproduktion und die Erzeugerpreise./jsl/jkr/mis