JPMORGAN stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Astrazeneca nach nicht erreichtem Ziel einer Phase-III-Studie zu Anselamimab gegen AL-Ayloidose mit einem Kursziel von 14000 Pence auf "Overweight" belassen. Analyst James Gordon sieht die Nachricht des Pharmakonzerns am Mittwoch "leicht negativ" für die Aktie. Dabei verwies er darauf, dass die Ergebnisse von Anselamimab für die Investoren nicht allzu stark im Fokus gestanden hätten. Gewartet werde vielmehr auf die anstehenden Phase-III-Ergebnisse für gefu MG und für ALXN1850 in der zweiten Jahreshälfte./rob/ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2025 / 07:32 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2025 / 07:32 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,60 % und einem Kurs von 120,1EUR auf Tradegate (16. Juli 2025, 10:39 Uhr) gehandelt.