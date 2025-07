S&P 500: Die echten Quartalszahlen könnten doppelt so stark sein!

Das liegt daran, dass viele Unternehmen im Verlauf der Saison bessere Ergebnisse melden als ursprünglich prognostiziert. Sobald tatsächliche Gewinne die bisherigen Schätzungen übertreffen, ersetzt FactSet diese Werte in der Berechnung, was die gesamte Wachstumsrate des Index anhebt.

Laut aktuellen Daten von FactSet liegt die gemischte Gewinnwachstumsrate derzeit bei 4,8 Prozent – dem niedrigsten Wert seit dem vierten Quartal 2023. In den vergangenen 40 Quartalen lag die tatsächliche Gewinnwachstumsrate des Index in 37 Fällen über den ursprünglichen Schätzungen.

Wenn man sich anschaut, wie stark die Gewinne der S&P-500-Unternehmen in der Vergangenheit im Laufe einer Berichtssaison gestiegen sind, kann man abschätzen, wie viel Luft nach oben auch diesmal noch ist. In den vergangenen zehn Jahren lagen die tatsächlichen Gewinne am Ende der Saison im Durchschnitt um 5,6 Prozentpunkte über dem, was ursprünglich geschätzt wurde. Wenn sich dieses Muster wiederholt, würde die aktuelle Schätzung von 4,9 Prozent Gewinnwachstum auf etwa 10,5 Prozent steigen.

Noch besser sieht es aus, wenn man nur die vergangenen fünf Jahre betrachtet: Da lagen die tatsächlichen Gewinne sogar 9,1 Prozent über den Prognosen – das würde einem Gewinnwachstum von 13 Prozent entsprechen.

Und selbst wenn man besonders vorsichtig rechnet und nur die vergangenen vier Quartale als Maßstab nimmt, käme man immer noch auf ein voraussichtliches Gewinnplus von 9,5 Prozent – also deutlich mehr als das aktuell geschätzte Wachstum von 4,8 Prozent.

Der bisherige Verlauf bestätigt dieses Muster nur teilweise: Von den 21 Unternehmen, die bis zum 11. Juli ihre Zahlen veröffentlichten, lagen 71 Prozent über den Schätzungen. Im Durchschnitt übertrafen sie die Prognosen um 4,6 Prozent. Dennoch sank die gemischte Wachstumsrate des Index leicht um 0,1 Prozentpunkte, da negative Revisionen bei den Schätzungen die positiven Überraschungen kompensierten.

Die kommenden Wochen dürften zeigen, ob die bisherigen Trends halten. Sollte sich das historische Muster bestätigen, könnten die tatsächlichen Gewinne des S&P 500 deutlich über den derzeit ausgewiesenen 4,8 Prozent liegen – möglicherweise sogar im zweistelligen Bereich, so FactSet.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





