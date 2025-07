Autosektor unter Druck - Renault kappt Ausblick

PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Gewinnwarnung von Renault hat am Mittwoch im frühen Handel nicht nur die Aktie des französischen Autobauers, sondern auch den Sektor insgesamt belastet. Renault brachen in Paris um 15,7 Prozent ein und fielen so in den Bereich der Vorjahrestiefs. Damit war das Papier der mit Abstand schwächste Wert im kaum veränderten, französischen Leitindex Cac 40 .

Renault stutzt wegen trüber Aussichten seinen Ausblick für das Gesamtjahr. Schon in den ersten sechs Monaten konnten die Franzosen bei der Profitabilität das bisherige Zielniveau nicht erreichen, wie aus den am Dienstag nach Börsenschluss veröffentlichten Eckdaten hervorging. Die Abwärtstrends in der Branche, der steigende Konkurrenzkampf und eine schwache Nachfrage ließen die Prognose nun in noch weitere Ferne rücken