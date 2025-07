Zentralbanken kaufen Gold vermehrt direkt bei Minen

Laut dem World Gold Council (WGC) kaufen mittlerweile 19 von 36 Zentralbanken Gold direkt von inländischen, oft kleineren Minen, wie aus der neuesten Umfrage hervorgeht. Dies sei ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr, als nur 14 von 57 Zentralbanken diesen Weg gingen. Länder wie Kolumbien, Ghana und die Philippinen nutzen diese Möglichkeit bereits seit Jahren, um ihre Goldreserven aufzubauen. Weitere Länder, darunter Tansania und Sambia, haben ähnliche Strategien in Erwägung gezogen oder bereits umgesetzt.

Der Vorteil dieses Vorgehens liegt auf der Hand: Gold aus heimischen Minen ist oft nicht nur preislich günstiger, sondern hilft auch, die nationale Wirtschaft zu fördern. Zudem wird die Notwendigkeit vermieden, auf internationale Märkte zurückzugreifen, wodurch der Einsatz von Fremdwährungen reduziert wird.

Ein Beispiel hierfür ist Ghana: Dessen Goldboard traf im April Vereinbarungen mit Minenunternehmen, um 20 Prozent der Goldproduktion zu kaufen. Auch Tansania hat eine ähnliche Maßnahme ergriffen und fordert von allen Goldexporteuren, mindestens 20 Prozent ihrer Produktion an die Zentralbank abzugeben. Der Vorteil für die Zentralbanken liegt darin, dass sie das Gold mit einem Rabatt gegenüber dem internationalen Preis erwerben können. Außerdem entfallen zusätzliche Kosten für Bankgebühren und Transport.

Ein weiterer Vorteil des direkten Goldkaufs liegt in der Flexibilität, die er den Zentralbanken bietet. Der Kauf von Gold über die internationalen Märkte erfordert häufig die Verwendung von US-Dollar oder anderen Reservewährungen. Durch den Erwerb von inländischem Gold können Zentralbanken ihre Reserven hingegen in der lokalen Währung aufstocken, ohne ihre Bestände an internationalen Währungen zu verringern.

Trotz dieser Vorteile gibt es auch Herausforderungen. So stammen viele der inländischen Goldvorkommen aus kleinen, oft informellen Minen, die mit Risiken wie Umweltzerstörung oder illegalem Handel behaftet sind. Doch mit ihrer finanziellen Macht sind Zentralbanken in der Lage, die Lieferketten zu regulieren und die Arbeitsbedingungen zu verbessern, was zu einer nachhaltigeren Goldproduktion führen kann.

Die Nachfrage nach Gold wird voraussichtlich weiter steigen. So planen etwa 95 Prozent der Zentralbanken weltweit, ihre Goldreserven im kommenden Jahr zu erhöhen. Dies ist nicht nur eine Reaktion auf geopolitische Unsicherheiten, sondern auch eine Strategie, um gegen plötzliche finanzielle Krisen gewappnet zu sein. Der Trend, Gold direkt aus heimischen Minen zu kaufen, scheint daher ein nachhaltiger Bestandteil der Reservepolitik der Zukunft zu werden.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion