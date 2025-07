Der Podcast mit klarer Kante / Jetzt Folge 3 hören

Nürnberg (ots) - "Regulatorik - Bremse oder Beschleunigung?", so lautet der

Titel der neuen Podcastfolge von "Tech & Tacheles". Touria Jandusch

(Commerzbank) und Mathias Weinert (Sopra Financial Technology) diskutieren über

die Gratwanderung zwischen Vorschriften und Verantwortung.



Ob DORA, KI-Richtlinien oder IT-Sicherheit: Für die einen sind Regeln die Basis

für Sicherheit, für die anderen stehen sie dem Fortschritt im Weg. Mit Touria

Jandusch, Senior Spezialistin für Security Governance bei der Commerzbank, und

Mathias Weinert, Chief Risk Officer (CRO) bei Sopra Financial Technology,

sprechen bei "Tech & Tacheles" zwei erfahrene Stimmen aus der Finanzwelt offen

darüber, wie viel Regulierung sein muss - und wo sie lähmt. Ein Thema mit hoher

Dringlichkeit, denn der Druck auf Finanzdienstleister nimmt spürbar zu. Folge 3

liefert Orientierung jenseits von Checklisten und Panikmache.





"Regulierung ist nicht per se Bremse oder Beschleuniger - sondern eine Frage derUmsetzung, Interpretation und Haltung", sagt Mathias Weinert. Touria Janduschergänzt: "Wir würden unsere Menschlichkeit und unsere Ethik komplett über Bordwerfen, wenn wir sagen: Na ja, wir vertrauen mal."Ein Format mit Haltung"Tech & Tacheles" richtet sich an Entscheiderinnen und Entscheider vonFinanzdienstleistern. In jeder Folge ziehen die Gäste Karten mit provokantenThesen aus einer "Blackbox", beziehen Position und diskutieren offen undfachlich fundiert. Moderiert wird der Podcast von Birgit Hass, Senior MarketingManagerin bei Sopra Financial Technology.Bereits erschienen:Folge 1: Wer auslagert, verliert?Wie viel Kontrolle geben Banken durch Outsourcing ab - und wo entsteht echterEffizienzgewinn? Dr. Bernhard Hirnfurtner (T-Systems) und Gerald Mehring (SopraFinancial Technology) diskutieren über Risiken, Spielräume und neueVerantwortlichkeiten.Folge 2: Cloud first, Vertrauen second?Was passiert, wenn sich die Technologie schneller entwickelt als das Vertrauenin sie? Dr. Jörg Gottschlich (meshcloud) und Robert Holzwarth (Sopra FinancialTechnology) sprechen über Souveränität, Sicherheitsdenken und die Rolleeuropäischer Cloud-Ansätze in der Finanzbranche.Jetzt reinhörenTech & Tacheles ist auf allen gängigen Plattformen wie Spotify, Apple Podcastsund YouTube verfügbar. Die neue Folge "Regulatorik - Bremse oderBeschleunigung?" ist ab sofort online.Über den Podcast"Tech & Tacheles" ist der Podcast von Sopra Financial Technology für dieFinanzbranche. Externe und interne Expertinnen und Experten sprechen über IT,Technologie und Banking - klar, meinungsstark und fundiert. Ohne Buzzwords, mitHaltung. Mehr Infos zu Tech & Tacheles finden Interessierte hier:https://www.sopra-financial-technology.com/de-de/insights/podcastÜber Sopra Financial Technology:Sopra Financial Technology GmbH bietet einen regulatorisch konformen Betrieb vonmodularen, skalierbaren und anpassbaren Applikationen in derFinanzdienstleistungsbranche. Das Unternehmen verbindet traditionelleLegacy-Systeme mit innovativen Produkten und Services unter Einbeziehungmoderner Cloud- Lösungen in einem hochperformanten Betrieb und in sichererUmgebung. Mit etwa 500 Mitarbeitenden und Hauptsitz in Nürnberg zeichnet sichdas Unternehmen durch Expertise in Bankwesen, Regulatorik, Lösungsorientierungund Projektmanagement aus. 1983 als Sparda-Datenverarbeitung eG gegründet, istdie Sopra Financial Technology GmbH seit 2019 Teil der Sopra Steria Group mitmehr als 56.000 Mitarbeitenden in rund 30 Ländern.Pressekontakt:Sopra Financial Technology GmbHBirgit HassFrankenstraße 146, 90461 NürnbergTelefon: +49 911 9291-0E-Mail: mailto:communications@sopra-ft.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/180161/6077585OTS: Sopra Financial Technology GmbH