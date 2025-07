RISE erhält Zulassungen für die nächste ePA Ausbaustufe (ePA 3.0.5)

AkibaBC schrieb 24.04.25, 17:35

https://seekingalpha.com/news/4434551-texas-instruments-projects-q2-2025-revenue-range-of-4_17b-to-4_53b#source=first_level_url%3Aportfolio%7Ccontent_type%3Aall%7Csection%3Aportfolio_content_unit%7Csection_asset%3Alatest%7Cline%3A22



"Managementansicht

CEO Haviv Ilan betonte, dass der Umsatz im ersten Quartal 2025 4,1 Milliarden US-Dollar erreichte, was einem Anstieg von 2 % gegenüber dem Vorquartal und 11 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Analogumsatz wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 13 %, während der Umsatz im Bereich Embedded Processing stagnierte. Das Segment Sonstiges verzeichnete einen Zuwachs von 23 % gegenüber dem Vorjahr.

Die Industriemärkte erholten sich deutlich und verzeichneten Zuwächse im oberen einstelligen Bereich. Dies markierte nach sieben Quartalen des Rückgangs eine Trendwende. Die Automobilmärkte wuchsen im unteren einstelligen Bereich, während die Unterhaltungselektronik saisonal bedingt im mittleren Zehnerbereich zurückging. Sowohl Unternehmenssysteme als auch Kommunikationsausrüstung verzeichneten Zuwächse, wobei die Kommunikationsbranche gegenüber dem Vorquartal um 10 % zulegte.

In Bezug auf die strategische Positionierung betonte Ilan, wie wichtig es sei, die Kapazitäten und Lagerbestände während eines Tiefpunkts im Halbleiterzyklus aufrechtzuerhalten, da die Lagerbestände der Kunden in allen Märkten Berichten zufolge auf einem minimalen Niveau seien.

Finanzvorstand Rafael Lizardi meldete für das Quartal einen Bruttogewinn von 2,3 Milliarden US-Dollar bzw. 57 % des Umsatzes bei Betriebskosten von 989 Millionen US-Dollar. Der Betriebsgewinn belief sich auf 1,3 Milliarden US-Dollar bzw. 33 % des Umsatzes. Der Nettogewinn belief sich auf 1,2 Milliarden US-Dollar bzw. 1,28 US-Dollar pro Aktie, einschließlich eines Gewinns von 0,05 US-Dollar, der nicht in der ursprünglichen Prognose enthalten war.

Lizardi wies darauf hin, dass die Investitionen im Quartal 1,1 Milliarden US-Dollar und in den letzten zwölf Monaten 4,7 Milliarden US-Dollar erreichten. Im vergangenen Jahr schüttete das Unternehmen 6,4 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre aus, davon 1,2 Milliarden US-Dollar an Dividenden und 653 Millionen US-Dollar an Aktienrückkäufen im ersten Quartal.

Ausblick

Das Unternehmen gab eine Prognose für das zweite Quartal 2025 ab und erwartet einen Umsatz zwischen 4,17 und 4,53 Milliarden US-Dollar sowie einen Gewinn pro Aktie im Bereich von 1,21 bis 1,47 US-Dollar.

Das Management zeigte sich aufgrund der anhaltenden globalen Unsicherheiten, darunter geopolitischer Verwerfungen und der sich verändernden Dynamik in der Lieferkette, vorsichtig. Es erwartet jedoch keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Leistung im zweiten Quartal.

Finanzergebnisse

Der Umsatz im ersten Quartal 2025 betrug 4,1 Milliarden US-Dollar und wuchs damit sequenziell um 2 %. Das Wachstum im Analogsegment war mit 13 % gegenüber dem Vorjahr herausragend.

Die Rohertragsmarge sank gegenüber dem Vorquartal um 90 Basispunkte, was auf höhere Betriebskosten und veränderte Auslastungen in den Fabriken zurückzuführen ist. Der Lagerbestand stieg auf 4,7 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 160 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorquartal, wobei die Lagerreichweite leicht auf 240 Tage zurückging.

Der freie Cashflow der letzten 12 Monate belief sich auf 1,7 Milliarden US-Dollar, während die Bilanz 5 Milliarden US-Dollar in bar und kurzfristigen Anlagen enthielt."