Tunnel-Expertise der PORR – eine Kernkompetenz

Den Neubau, die Modernisierung oder Instandsetzung von Tunneln betrachtet das Unternehmen seit vielen Jahren als Kernkompetenz. Bei Tunnelbauprojekten für Straßen, Schienen, Abwassersysteme, diverse Fernwärme-, Internet- und Stromleitungen sowie Pumpspeicherkraftwerke kommen in Abhängigkeit von den geologischen Gegebenheiten sowie den Anforderungen des Auftraggebers Hightech-Verfahren und modernste Maschinen zum Einsatz. Sowohl der konventionelle Tunnelbau mit Sprengvortrieb als auch der hochtechnisierte maschinelle Vortrieb über Tunnelbohrmaschinen (TBM) erfordert für eine erfolgreiche Projektausführung innovative, digitale Planungs- und Arbeitsmethoden sowie schlanke Prozesse. Besonders interessanter Nebeneffekt: Wer Tunnelbau „beherrscht“, verbessert seine Chance, bei großen Infrastrukturprojekten regelmäßig berücksichtigt zu werden.

Ein Beleg für diese These stellt die Anfang Juni gemeldete Auftragsvergabe eines bedeutenden Infrastrukturprojekts in Rumänien an die PORR dar. Das Projekt umfasst neben der Sanierung und Modernisierung einer 32,6 km langen Bahnstrecke inkl. der Errichtung von 18 Brücken und 54 Durchlässen, die Sanierung eines bestehenden Tunnels sowie den Neubau eines neuen zweigleisigen Tunnels. Zudem beinhaltete der Auftrag die Sanierung und Modernisierung von sechs Bahnhöfen plus Aufbau einer modernen Stromversorgung und Signaltechnik. Insgesamt beläuft sich das Auftragsvolumen auf 428 Mio. Euro.

Konkrete Herausforderungen des Tunnelbaus

Tunnelbau ist weit mehr als das bloße Vorantreiben durch Fels oder Erde. Je nach Projekt ergeben sich technische, logistische und geologische Hürden, die detaillierte Planung und hohes Spezialwissen erfordern. Dazu zählen etwa:

- Geologie und Wasserführung: Unterschiedliche Gesteinsschichten, instabile Zonen oder Grundwasser unter Druck erfordern variable und oft spontane Anpassungen der Vortriebsmethoden.

- Sicherheitsanforderungen: In bewohnten Gebieten ist der Schutz angrenzender Strukturen und die Minimierung von Lärm, Erschütterungen und Setzungen essenziell.