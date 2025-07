mAInthink.ai entwickelt das schnellste multivariate Anomalie-Erkennungssystem der Welt (FOTO)

Worms (ots) - Worms wird zum Hotspot für High-End-Algorithmus-Entwicklung: Das

DeepTech-Unternehmen mAInthink.ai

(https://www.mainthink.ai/solutions/deepant-consulting/) präsentiert mit DeepAnT

Performance das derzeit leistungsfähigste Verfahren zur Anomalie-Erkennung in

multivariaten Zeitreihen - schneller und präziser als alle bisherigen Lösungen

auf dem Markt.



Unter der wissenschaftlichen Leitung von Dr. Igor Kadoshchuk , einem der

führenden Köpfe im Bereich Machine Learning, hat das mAInthink-Team in Worms ein

System entwickelt, das Maßstäbe setzt: DeepAnT Performance basiert auf

fortschrittlicher Deep-Learning-Architektur und kombiniert höchste

Erkennungsgenauigkeit mit maximaler Verarbeitungsgeschwindigkeit.





Entwickelt für hochkomplexe Datenumgebungen - insbesondere im Bankensektor



Gerade in datenintensiven Sektoren wie dem Finanzwesen entfaltet DeepAnT sein

volles Potenzial:



- Früherkennung von Finanzbetrug durch Erfassung nicht-linearer Anomalien, die

klassische Verfahren nicht erkennen

- Signifikante Reduktion von False Positives bei gleichzeitig maximaler

Präzision

- Proaktive Risikosteuerung statt reaktiver Maßnahmen

- Skalierbarkeit und Echtzeit-Fähigkeit für Big-Data-Architekturen in Banken und

Finanzdienstleistungen



Zahlen, die überzeugen: DeepAnT dominiert alle Benchmarks



In umfangreichen Vergleichstests wurde DeepAnT gegen die bekanntesten Verfahren

am Markt getestet - darunter ARIMA, LSTM, Isolation Forest und rPCA.



Testaufbau:



- 95 % saubere Daten (inkl. saisonaler, trend- und gemischter Zeitreihenmuster)

- 5 % Anomalien , simuliert als Punkt-, Sequenz- und korrelationsbasierte Muster

- Vergleichskriterien: Precision, Recall, F1 Score



Ergebnisse (siehe Grafik):



- DeepAnT Performance erzielte bei allen drei Kennzahlen (Precision, Recall, F1

Score) Spitzenwerte über 0.95

- Deutlich überlegen gegenüber LSTM (Ø ca. 0.85), rPCA (Ø ca. 0.91) und ARIMA /

i-Forest (Ø < 0.80)

- Schnellste Verarbeitungszeit im Testfeld - ideal für Echtzeitanalyse



"Mit DeepAnT Performance zeigen wir, dass Spitzen-KI nicht nur aus dem Silicon

Valley kommen muss. Unsere Lösung wurde in der Nibelungenstadt Worms entwickelt

- von einem interdisziplinären Team mit globalem Anspruch.



Wir glauben, dass Präzision, Geschwindigkeit und Skalierbarkeit sowie das

Vorhersagen von bestimmten zu überwachenden Vorgängen die neue Währung im Kampf

gegen Anomalien, Betrug und Systeminstabilitäten sind. DeepAnT Performance ist

unsere Antwort auf diese Herausforderung - technologisch überragend,

wirtschaftlich relevant und sofort einsatzbereit." Sascha Rissel, CEO & Gründer

der mAInthink GmbH



DeepAnT Performance - Technologie aus Worms für die Welt



Mit der Entwicklung dieser performanten Technologie positioniert sich

mAInthink.ai aus Worms als globaler Taktgeber im Bereich intelligenter

Anomalie-Erkennung - eine Schlüsseltechnologie für Fraud Detection

(Internet-Betrug), IT-Security, Predictive Analytics und Finanzsteuerung der

nächsten Generation.



